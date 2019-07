Akoby ste jazdili v trúbe, opisuje Sagan horúčavy na Tour

Pretekári chcú diskutovať ako zohľadniť vysoké teploty.

24. júl 2019 o 16:13 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Teplota vzduchu 36 až 40 stupňov Celzia. Teplota asfaltu 60 stupňov. To nie sú ideálne podmienky na napínavý boj na Tour de France. Životnosť kocky ľadu v týchto podmienkach nepresiahne pár minút.

"Mal som pocit, že sme jazdili v trúbe. Vypil som jednu fľašu, potom si dal ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. V kopcoch by takéto teplo znamenalo samovraždu," opisoval Peter Sagan svoje pocity počas utorkovej etapy na tímovej stránke Bora-Hansgrohe.

Nik nemá guráž skrátiť etapu

Cyklisti pili litre vody, oblievali sa a pod dres si dávali vrecká s ľadom. V jednom sprievodnom tíme tímu Ineos sa v utorok po 90 kilometroch minuli fľaše s nápojmi.

„Večer v hoteli som ležal a mal som pocit, že mám horúčku. Ak nemáte v izbe klimatizáciu, je to katastrofa. V etape platí, že ak sa raz prehrejete, už sa z toho nezotavíte. A toto sú dni, keď to hrozí,“ vraví pre Het Nieuwsblad Tiesj Benoot.

Keď sa chladil ľadom, bolo to vraj akoby ste pofŕkali horúcu panvicu kvapkami vody. Voda sa hneď vyparí.

V stredu nebolo počasie na Tour k cyklistom o nič prívetivejšie a 36 stupňov hlásia predpovede aj na prvú alpskú etapu.

Pretekári vravia, že treba diskutovať, ako upraviť etapy počas takýchto extrémov.

„Športovanie je zdravé, ale nie v týchto horúčavách,“ vraví tretí muž celkového poradia Steven Kruijswijk.

„Etapu by mohli skrátiť, alebo by sa mohlo skôr štartovať. Každý vám na to povie: ´Ale toto je Tour a nemôžete sa vyhnúť mestám, ktoré si za to zaplatili.´ Jasné, že môžeme, len nik nemá guráž urobiť to,“ vraví Jasper Stuyven z Trek-Segafredo.

Horúco je, ale nie dosť

Organizátori pretekov majú záujem na tom, aby etapa prebehla v celej dĺžke. Mestá, v ktorých etapy štartujú aj končia, platia za to, že sa u nich slávne preteky zastavia. Taktiež na tom majú záujem aj sponzori, ktorí si platia za prezentáciu.

„Čo proti teplu môžeme robiť?