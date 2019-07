V Anglicku zaznamenali stovky prípadov diskriminácie na štadiónoch

Problémy sú aj medzi hráčmi.

24. júl 2019 o 16:39 SITA

LONDÝN. Už siedmy rok za sebou stúpol počet prípadov diskriminácie v anglickom futbale. Taký je záver špeciálne skupiny zameranej na monitoring na anglických zelených trávnikoch a v hľadiskách.

Skupina "Kick It Out", v preklade "Vykopnime to preč", v sezóne 2018/2019 zaznamenala až 581 prejavov diskriminácie, v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom ide o nárast o 67 prípadov.

Predmetom skúmania nie sú len pokriky fanúšikov, ale aj správania sa hráčov medzi sebou od profesionálov až po mládežnícke súťaže. Započítavajú sa aj incidenty na sociálnych sieťach.

Až 65 percent všetkých prípadov súviselo s rasovou diskrimináciou. Najväčší nárast zaznamenala skupina pri prejavoch diskriminácie na základe náboženstva - antisemitizmus a antiislamizmus.

V ostatnej sezóne to bolo 63 prípadov, rok predtým "len" 36 incidentov. Podľa šéfky spomenutej skupiny Roisin Woodovej "futbal odráža postoje spoločnosti a tieto čísla preto nie sú prekvapením".