Greif: Ľudia majú na piskot právo. Krízu však prežíval aj Real Madrid

Slovan vyhral, ale ľudia sa hnevali.

24. júl 2019 o 21:49

Rozhovor pre denník SME Je jediným slovenským futbalistom a odchovancom, ktorý pravidelne nastupuje za Slovan. Po zápase fanúšikovia pískali, ale kričali aj jeho meno. Domino, Domino. „Je to od ľudí impulz, že treba niečo zmeniť,“ priznal v mixzóne brankár Dominik Greif.

Hoci ste v prvom zápase 2. predkola proti Feronikeli doma zvíťazili 2:1, po konečnom hvizde vás diváci vypískali. Aké máte pocity?

Mám zmiešané pocity. Málokedy sa vidí, že sú oba tímy spokojné s výsledkom. Tak to na konci zápasu vyzeralo. Mali sme strach, aby sa neopakovalo to, čo sa udialo v predošlých dvoch zápasoch so Sutjeska, keď sme inkasovali. Súper sa poriadne k ničomu nedostal. Zase sme však dostali lacný gól. A opäť zo štandardnej situácie. Takto sa ďalej nedá pokračovať.

Prišli ste o čisté konto a opäť po góle zo štandardnej situácie. Čomu pripisujete, že z nich dostávate toľko gólov?

Čisté konto neriešim. Ľuďom sa nepáči, čo predvádzame. To sú naše hlavné problémy. Každá štandardná situácia súpera smrdí gólom. Posledné dva tréningy sme sa špeciálne venovali ich bráneniu. Pozeráme si to na videu, ale stále je to zlé. Upozorňuje sa na to pred zápasom, cez polčas, stále. Už neviem, čo tréneri vymyslia, aby sa to zlepšilo.

Diváci v druhom polčase dávali najavo svoju zlosť. Pokrikmi i piskotom. Ako ste vnímali ich negatívne reakcie?