Na pelotón Tour de France čaká výstup na Galibier, Alaphilippe sa musí brániť

Prenos z 18. etapy môžete sledovať online od 11:25 h.

25. júl 2019 o 8:22 Športové prenosy SME

EMBRUN. Tour de France 2019 speje ku koncu a pred alpskými etapami je súboj o držiteľa žltého dresu stále otvorený.

Slovenský cyklista Peter Sagan je jasným lídrom v súťaži o zelený dres.

Priebežný lídrom je domáci jazdec Julian Alaphilippe, za ním sa nachádza ďalších päť jazdcov, ktorých manko na lídra sa v náročnej etape dá zmazať.

Pelotón sa dostal do Álp a musí zdolať Col Vars (2109 m), Col d´Izoard (2360 m) a Col du Galibier (2642 m). A to v rámci vyše dvestokilometrovej porciie z Embrumu (785 m) do Valloire (1419 m).

V následnom zjazde do cieľa vo Valloire dlhom 19 kilometrov pelotón klesne o vyše 1200 metrov.

ONLINE PRENOS: Peter Sagan na Tour de France 2019 - 18. etapa: