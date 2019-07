Dokázal zmeniť sen na skutočnosť. Nového rekordéra pochválila legenda

Iba 19-ročný Milák poslal do histórie Phelpsovo desaťročné maximum o 78 stotín sekundy.

GWANDŽU. Najúspešnejší olympionik všetkých čias Michael Phelps vzdal hold maďarskému plavcovi Kristófovi Milákovi, ktorý v stredu časom 1:50,73 minúty prekonal Američanov svetový rekord na 200 m motýlik na 18. MS FINA v juhokórejskom Gwandžu.

Neskutočné dieťa

"Neuveriteľné. Prekrásna technika. Hoci som bol trošku smutný, že môj svetový rekord už patrí do histórie, nemohol som byť šťastnejší, keď som videl, akým spôsobom ho prekonal. Toto dieťa je neskutočné. Ukázal skvelý výkon od štartu až po finiš," zareagoval pre New York Times 23-násobný olympijský šampión, ktorý má na konte aj tri strieborné a dve bronzové olympijské medaily.

Vedel, ako sen zmeniť na skutočnosť

Milák sa stal prvým tínedžerom na tejto trati od čias Phelpsa, ktorý na nej získal titul majstra sveta. Fenomenálnemu Američanovi sa to podarilo ako 18-ročnému v roku 2003.

"Dokázal to preto, lebo chcel, sníval a vedel, ako to urobiť. Vypracoval si krásnu techniku a naozaj veľmi tvrdo drel, aby sa mu to podarilo. Dávam pred ním klubúk dolu," povedal 34-ročný Phelps, ktorý má na konte tiež 26 titulov majstra sveta.

Pekelne rýchlejší od ostatných

Milák sa stal prvým, kto stlačil čas na 200 m motýlik pod 1:51 minúty. Na striebornú pozíciu odsunul o vyše tri sekundy Japonca Daija Setoa, bronz získal Juhoafričan Chad le Clos.

"Kristóf je úplne iná liga, je pekelne rýchlejší ako my všetci ostatní," okomentoval kvality súpera le Clos.

Nového svetového šampióna jeho výkon prekvapil len do istej miery.

"Že prekonám svetový rekord, som úplne neočakával. Je to veľká česť dostať sa pred Phelpsa. No ak tvrdo pracujete, dobré veci sa dejú a ja som bol pripravený. Iba som skúsil odblokovať všetky veci a nájsť dobrý rytmus," citovala ho agentúra AFP.