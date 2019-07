Majster začal s prípravou na ľade, sezónu odštartuje v Lige majstrov

Na úvodnom tréningu chýbali viacerí legionári, staronovou tvárou v tíme je Tomáš Hrnka.

25. júl 2019 o 11:17 SITA

BRATISLAVA. Do začiatku novej sezóny Tipsport ligy síce zostávajú ešte necelé dva mesiace, no viaceré tímy už začali s prípravou na ľade.

Nezaháľa ani majstrovská Banská Bystrica, ktorá v ostatnom ročníku skompletizovala víťazný hetrik.

Hrnka opäť v banskobystrickom drese

Jednou z posíl pred štartom novej sezóny je útočník Tomáš Hrnka, ktorý v predošlých dvoch ročníkoch nastupoval za Slovan Bratislava v KHL.

Odchovanec nitrianskeho hokeja už pod Urpínom vo svojej kariére pôsobil. Sezónu 2017/2018 dohral Hrnka v banskobystrickom drese, vrátane play-off odohral 26 zápasov (9+13) a tešil sa z majstrovskej trofeje.

"Pocity sú dobré, aj keď trochu pociťujem únavu. Je to trochu nezvyk naskočiť do takéhoto tempa, zvlášť po dlhšom čase. Teším sa už na zápasy, dlho som žiadny nehral," povedal Hrnka pre klubový web po prvom tréningu.

Chýbali legionári

Na prvom stretnutí hráčov na ľade chýbali viacerí legionári, ktorí sa v najbližších dňoch postupne pripoja k mužstvu.

Výnimkou bol rodák zo Štokholmu Gilbert Gabor. Potešila ho nielen vynovená šatňa, ale aj skladba tímu.

"Káder vyzerá dobre, mnohých chalanov poznám. Vieme, akú kvalitu máme a tomu prispôsobíme aj naše ciele. Nepôjde to však automaticky. Dôležité je, aby sme boli pripravení fyzicky aj mentálne," skonštatoval 23-ročný krídelník.

Cieľom štvrtý titul v rade

Banská Bystrica bude mať v novej sezóne opäť tie najvyššie ambície. V histórii najvyššej slovenskej súťaže sa žiadnemu tímu nepodarilo štyrikrát po sebe získať titul. O to väčšia bude motivácia tímu.

"Chceme hrať naším štýlom. Aby sa to páčilo fanúšikom, ale aby to zároveň prinášalo požadované výsledky. Spravíme všetko pre to, aby sme boli úspešní," vyjadril sa pre klubový web asistent trénera Ivan Droppa.

Ročník 2019/2020 bude aj v znamení niekoľkých zmien. Po prvý raz ju bude riadiť Ligová rada Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Známy ešte nie je počet účastníkov - licenčný proces stále nie je uzatvorený a v prípade Slovana Bratislava panuje v tomto smere veľká neistota.

Novinkou je aj obmedzený počet legionárov - v súťažnom zápase ich v jednom tíme môže nastúpiť maximálne sedem.

S tým sa bude musieť vyrovnať aj Banská Bystrica, keďže vrátane náhradného brankára Ivana Lisutina mala v poslednom dueli minulého ročníka na zápasovej súpiske až deviatich hráčov bez slovenského pasu.

Spokojní so súpermi v Lige majstrov

"Baranov" čakajú pred ostrým štartom Tipsport ligy aj vystúpenia v hokejovej Lige majstrov.

V tohtoročnej edícii si zmerajú sily s hokejistami švédskeho tímu Färjestad Karlstad, nemeckého Red Bullu Mníchov a švajčiarskeho klubu HC Ambri-Piotta.

"So zložením skupiny sme spokojní, máme tam opäť vynikajúce mužstvá. Tešíme sa na medzinárodnú konfrontáciu. Priali sme si síce českého súpera, ale žreb nám takúto konfrontáciu nedoprial," povedal športový manažér HC '05 Banská Bystrica Július Koval.