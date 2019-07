Alaphilippe sa stále prekonáva. Riskoval som, aby som si udržal žltý dres, tvrdí

Francúza delia od víťazstva na Tour dve etapy.

25. júl 2019 o 18:46 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Keď v Pyrenejách stratil, nechápali, čo sa stalo ani v jeho vlastnom tíme. Nairo Quintana z boja o žltý dres vypadol. Strácal viac ako deväť minút.

Muž, ktorý bol na Tour dvakrát druhý sa s tým nedokázal zmieriť.

V alpskej etape cez tri dvojtisícové priesmyky sa dostal do úniku a v závere ušiel všetkým súperom. Na Tour vybojoval tretie etapové víťazstvo.

„Tušil som, že toto je etapa ako stvorená pre mňa a hodilo sa nám to aj do tímovej taktiky,“ hovoril pre Eurosport Quintana. „Bolo to úžasné. O to viac, že sa to podarilo v takejto ťažkej etape. Toto víťazstvo patrí všetkým, ktorí ma podporovali."

Quintana zmazal väčšinu straty. Vďaka víťazstvu vyskočil z 12. miesta na siedme.

Na žltý dres je jeho strata dosť výrazná, no pódiové umiestnenie pre neho nie je vylúčené.

V piatok ho čaká náročná úloha

Kolumbíjčan ukázal, čo dokáže, keď má skvelý deň. Obrovskú bojovnosť však znovu ukázal Julian Alaphilippe. Francúza delia od senzačného víťazstva na celej Tour len dve alpské etapy.

„Dal som do toho dnes všetko a stále mám žltý dres. Môžem byť spokojný," vravel Alaphilippe pre Eurosport.

"Vedel som, že súperi po mne pôjdu, a presne to sa stalo. Pokiaľ nezaútočili Thomas a Bernal cítil som sa dobre. V zjazde z Galibieru som potom riskoval.

Myslím, že rýchlejšie sa dole už nedalo ísť, ale chcel som si za každú cenu udržať žltý dres.

Mohol som stratiť oveľa viac, takže som veľmi spokojný. Viem však, že v ďalších dvoch etapách to bude ešte náročnejšie."