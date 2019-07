Rusov tentokrát Spartak nepodržal, neuspela ani Dunajská Streda

Hlasy po zápase

Peter Hyballa (tréner DAC): "Inkasovať doma dva góly nie je dobré. boli to hlúpe góly. Na takejto úrovni nemôžeme robiť podobné chyby, pretože sa nám to vypomstí. Nebol to náš najlepší výkon v tejto sezóne, musíme si ho zanalyzovať. Skorým striedaním už v prvom polčas som sa snažil tím nabudiť a aj sa mi to podarilo."

Martin Jedlička (brankár DAC): "Po našich chybách sme dvakrát inkasovali a prehrali. Po 20 min som si myslel, že zvíťazíme, pretože sme mali jasnú prevahu. Druhý polčas nebol až tak dobrý, musíme sa v tomto zlepšiť. U súpera sa musíme pobiť o postup, pretože je to schodný súper. Pred odvetou neskladáme zbrane. Ak strelíme gól, súper môže znervóznieť."