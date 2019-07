Máme kvalitu na úspech v odvete, tvrdí útočník Trnavy van Kessel

Spartak zahodil niekoľko šancí.

26. júl 2019 o 12:26 TASR

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava musia v dvojzápase Európskej ligy UEFA 2019/2020 druhýkrát za sebou doháňať dvojgólové manko.

Vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola prehrali na pôde Lokomotivu Plovdiv 0:2, rovnaký výsledok dokázali vymazať v domácej odvete 1. predkola s Radnikom Bijeljina z Bosny a Hercegoviny.

Trénerovi Ricardovi Cheuovi chýbal obranca a kapitán Bogdan Mitrea, ktorý videl červenú kartu v odvete s Radnikom. Portugalský kouč sa musel zaobísť aj bez zraneného útočníka Alexa Sobczyka a v Bulharsku vyšli strelecky naprázdno.

Oba góly inkasovali z jedenástok. "Ja som to nevidel úplne jednoznačne, ale rozhodca to zapískal. Rozhodovali detaily, aj my sme mali tri šance, mohli sme dať gól ako prví.

Mitrea nám vzadu dosť chýbal, urobili sme tam niekoľko chýb, ktoré boli zbytočné, a zápas sme si prehrali sami," povedal 18-ročný obranca Ivan Mesík.

Odveta sa odohrá vo štvrtok 1. augusta na Štadióne Antona Malatinského. Trnavčania predtým nastúpia v nedeľu v 2. fortunaligovom kole na trávniku MŠK Žilina.

"Lokomotiv ukázal väčšiu kvalitu ako Radnik, mal skúsenejších hráčov a na ihrisku to bolo vidno. Hrali viac priamočiaro a v defenzíve pôsobili zohratejším dojmom. Nechceli sme, aby prvý zápas dopadol opäť rovnako.

Všetko je ešte stále otvorené a doma musíme čo najrýchlejšie streliť gól, aby sa otvorila hra a aby sme cítili šancu na zvrat," dodal Mesík na oficiálnej klubovej stránke.

S debutom v červeno-čiernom drese nebol spokojný útočník Gino van Kessel: "Nemôžem byť, keď sme prehrali 0:2. Domáci hrali dobre, ale ani z našej strany to nebol zlý zápas, len sme nemali šťastie a súperovi sme dali dvakrát možnosť kopať penaltu.

My sme zahodili veľké príležitosti vrátane tej mojej v prvom polčase. Keby sa jedna podarila a viedli by sme, zápas by bol úplne odlišný. Stále si myslím, že keď budeme tvrdo pracovať a bojovať, máme kvalitu, aby sme dokázali uspieť v odvete."