Ako to vyzerá s prestupom Lobotku, Gyömbéra a ďalších? Odpovedá ich agent

Viacerí futbalisti môžu zmeniť pôsobisko.

27. júl 2019 o 11:35 SITA

BRATISLAVA. Pre futbalových hráčskych agentov nie sú júlové a augustové týždne symbolom dovoleniek. Práve naopak.

V tomto období sú mnohí z nich poriadne pracovne vyťažení, aby pre svojich klientov vybavili lepšie kontrakty či podmienky alebo hráčom pomohli nájsť nové pôsobiská. Výnimkou nie je ani Branislav Jašurek z agentúry Fair Sport International.

V medzisezónnom období už stihol zastrešiť prestup obrancu z reprezentačnej "dvadsaťjednotky" Mateja Oravca z Podbrezovej do Dunajskej Stredy. A ako prezradil v rozhovore pre agentúru SITA, pracuje aj na ďalších zaujímavých transferoch.

"Čo sa týka Mateja Oravca, veríme, že tam bude hrávať. Lepší klub ako Dunajská Streda sme si ani nemohli predstaviť, pretože je tam progresívny tréner a veľmi zaujímavý štýl futbalu.

V tomto prípade rozhodol rozhovor medzi Matejom a trénerom Hyballom. Mali sme aj nejaké ponuky zo zahraničia, ale Maťo sa drží svojho plánu, že pôjde do zahraničia, až keď na to bude pripravený," objasnil Jašurek.

O Gyömbéra je záujem v Serii A

Súvisiaci článok Diego Costa nastrieľal Realu štyri góly a potom dostal červenú kartu Čítajte

Mnoho hráčov z jeho portfólia momentálne pôsobí v Taliansku a hneď niekoľkí by mohli v aktuálnom prestupovom období zmeniť dres. Jeden z nich je aj defenzívny univerzál Norbert Gyömbér, ktorý v uplynulej sezóne hrával v Serie B za Perugiu.

"Môžem povedať, že je oňho záujem v Serie A. Neprekvapuje nás to, keďže bol v minulej sezóne najlepším hráčom a kapitánom Perugie. Samozrejme, jeho cena je dnes reálne vysoká, pretože ostatné dva roky bol konečne zdravý.

Predtým mal obrovské problémy, ale potenciálom je to stále hráč na veľký taliansky klub a na Apeninskom polostrove to vedia. Poviem na rovinu - máme reálnu šancu, že sa vráti do Serie A. Momentálne rokujeme s dvomi klubmi," prezradil novinku v súvislosti s 27-ročným rodákom z Revúcej.

Fiorentina nechce Hancka predať

Pristavil sa aj pri ďalšom obrancovi - ľavom bekovi reprezentačného "áčka" a AC Fiorentina Dávidovi Hanckovi.

"Fiorentina ho nechce predať, keďže vie, aký potenciál v ňom kúpila. V klube

zvažujú dve možnosti - buď si ho ponechajú v tíme alebo pôjde na hosťovanie. Druhá možnosť sa nám pozdáva viac.

V pondelok mám stretnutie so zástupcami Fiorentiny. O Dávida je záujem a nemám obavu, že by sme nenašli vhodné a racionálne riešenie. Ako mladý hráč potrebuje odohrať kompletnú sezónu, aspoň 30 zápasov.

Budeme prihliadať viac na toto ako napríklad na finančnú stránku. Samozrejme, pomôžu mu aj zápasy za reprezentáciu, ale na to, aby v nej bol, musí hrať aj v klube," poznamenal 37-ročný manažér.

Na Apeninskom polostrove sa pred niekoľkými dňami objavila správa, že útočník Samuel Mráz, ktorý v minulom ročníku hosťoval z Empoli v Crotone, sa ocitol v hľadáčiku účastníka zámorskej Major League Soccer Montrealu Impact. "Nemôžem to potvrdiť ani vylúčiť," poznamenal Jašurek.

Pre Lobotku je najlepšie Španielsko

Súvisiaci článok Zahrá si Bale proti Hamšíkovi? Jeho prestup do Číny má byť na spadnutie Čítajte

Azda v každom prestupovom období sa spomedzi jeho hráčov ukrojí pre seba najväčšiu pozornosť Stanislav Lobotka. Defenzívny záložník slovenskej reprezentácie začiatkom júna pre agentúru SITA prezradil, že nevie, či v Celte Vigo zostane aj v sezóne 2019/2020.

"Stano Lobotka je hráč za 30 miliónov eur a takýto prestup sa nerodí ľahko. Celta Vigo je jeden z finančne najzdravších klubov v Španielsku, ktorý nemá žiadnu finančnú motiváciu ho predať.

Otázka znie, či po dvoch rokoch by preňho nebolo lepšie posunúť sa do mužstva, ktoré má reálnejšiu šancu hrať Ligu majstrov alebo celkovo európske poháre. Každé prestupové obdobie je to pre nás téma, ale ak to mám vyjadriť percentuálne, momentálne je to 50 na 50.

Pre Stanka a pre mňa by bolo najlepšie, keby mohol pokračovať a rozvíjať sa v Španielsku," priblížil Branislav Jašurek.

Jakubech chce ísť na hosťovanie

Na záver rozhovoru pre agentúru SITA sa dotkol aj témy brankára Adama Jakubecha. Dvadsaťdvaročný rodák z Prešova pôsobí od začiatku sezóny 2017/2018 vo francúzskom Olympique Lille, ale doteraz za toto mužstvo neodchytal žiadny súťažný zápas.

"V prípade Adama Jakubecha je to trošku špecifická situácia. Ako mladý brankár prvý rok v Lille chytal za juniorku, prepracoval sa na pozíciu dvojky v mužstve, ktoré vo francúzskej lige skončilo na 2. mieste za Parížom St. Germain a ktoré bude hrať v základnej skupine Ligy majstrov.

Tretí rok za sebou už nemôže nechytať, čiže v tomto období riešime Adamovo hosťovanie s tým, že toto hosťovanie chce plne uhradiť Lille. Nemienia sa ho vzdať, akurát chcú, aby rok-dva niekde odchytal," zakončil Branislav Jašurek.