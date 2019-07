Slovenky prehrali aj v záverečnom prípravnom zápase proti Chorvátkam

Slovensko prehralo 1:3.

28. júl 2019 o 15:07 SITA

ME vo volejbale 2019 - príprava:

Slovensko - Chorvátsko 1:3 (-25, 23, -21, -23) Základná zostava SR (zdroj: SVF): Radosová 10, Herelová 11, Palgutová 8, Kostelanská 18, Pencová 3, B. Koseková 4, liberá Španková a Jančová (Hudecová 3, Hrončeková 3, Ovečková 3, Szabóová 5, K. Fričová 2, Šunderlíková 7)

BRATISLAVA. Ani v treťom zo série tohtotýždňových prípravných zápasov v Nitre sa slovenským volejbalovým reprezentantkám nepodarilo zvíťaziť nad družstvom Chorvátska.

V nedeľňajšom modelovanom dueli, v ktorom sa dosiahnutý bod na "side-oute" zarátal až po následnej dohrávke, podľahli zverenkyne trénera Marca Fenoglia súperkám z Balkánu 1:3 (-25, 23, -21, -23).

Po dramatickej koncovke úvodného dejstva, ktorú si pre seba "uchmatli" Chorvátky, dokázali Slovenky v druhom sete vyrovnať stav stretnutia na 1:1.

Finalista tohtoročnej Zlatej európskej ligy však vo zvyšných dvoch setoch dominoval a napokon si spod Zobora odniesol tri víťazstvá.

Pre Slovenky aj Chorvátky boli vzájomné zápasy súčasť prípravy na majstrovstvá Európy, ktoré sa od 23. augusta do 8. septembra uskutočnia v štyroch krajinách - na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku a Turecku.

Hlasy po zápase (zdroj: SVF):

Marco Fenoglio (tréner SR): "Po trojtýždňovej príprave sme si vyskúšali hernú konfrontáciu so silným súperom, čo nám padlo vhod. Najviac som bol spokojný s prvým zápasom, v ďalších dueloch to už bolo horšie. Som rád, že som mohol vyskúšať všetky hráčky počas týchto troch dní. Debut v reprezentácii absolvovala Karolína Fričová a ukázala pekné momenty. Teší ma aj to, že sa na ihrisko dostala Jaroslava Pencová, je to pre nás veľmi dôležitá hráčka a verím, že bude môcť štartovať na majstrovstvách Európy. O tom sa rozhodne neskôr. Aj na ďalší týždeň zostávame v Nitre v rovnakom zložení, v piatok a v sobotu nás čakajú prípravné zápasy s Maďarskom a potom už možno príde k zúženiu nominácie."

Barbora Koseková (nahrávačka a kapitánka SR): "Zápasy s Chorvátskom splnili svoj cieľ, išli sme naplno z ťažkej prípravy a snažili sme ukázať čo najlepší volejbal. Škoda, že sme ani jeden duel nevyhrali, to by nám dvihlo sebavedomie. V koncovkách nám možno chýbala koncentrácia, prejavila sa aj únava. Na budúci týždeň nás čakajú Maďarky, na zápasy sa teším, keďže som prestúpila do Nyíregyházy a budem tam mať aj budúce spoluhráčky."

Karin Palgutová (univerzálka SR): "Zostavy sa miešali, tréneri skúšali rôzne varianty. Mrzí nás, že sme nevyhrali ani jeden zápas, ale myslím si, že sme sa s tým popasovali celkom dobre a ukázali sme, že dokážeme hrať vyrovnanú partiu aj so silným súperom. Máme tvrdú prípravu, ale vieme, aký máme pred sebou cieľ a určite stojí za to, že sme museli tento rok obetovať dovolenky. Majstrovstvá Európy sa blížia, vnímame to a na začiatok sa veľmi tešíme."

Nikola Radosová (smečiarka SR): "Na výsledky sme sa počas týchto troch dní veľmi nesústredili. Snažili sme sa odovzdať na ihrisku to, čo sme ostatné týždne trénovali. Som celkom spokojná. Po ťažkej príprave to nebolo jednoduché, ale bojovali sme a myslím si, že sa na to dalo pozerať. Chorvátky boli výborným súperom na prípravu, nemohli sme ani v jednom momente poľaviť. Vieme, že nás čaká veľa náročnej práce, ale sme na to mentálne nastavené a chceme byť na šampionát dobre pripravené."