V januári zvažoval koniec kariéry, Murray sa pokúsi vrátiť ešte pred US Open

Britský tenista momentálne hráva iba štvorhru.

30. júl 2019 o 9:14 TASR

WASHINGTON. Britský tenista Andy Murray by sa mohol čoskoro predstaviť aj vo dvojhre. Tridsaťdvaročný trojnásobný grandslamový víťaz sa rozbieha vo štvorhre po januárovej operácii bedra.

Podľa agentúry AFP Murray cíti, že v najlepšom prípade prichádza do úvahy už jeho singlová účasť na turnaji ATP v americkom Cincinnati o dva týždne.

Súvisiaci článok Murray sa nemieni nikam ponáhľať: US Open pre mňa nie je cieľom Čítajte

V januári pritom zvažoval koniec kariéry pre pretrvávajúce bolesti, potom však absolvoval úspešný chirurgický zákrok.

"Chcel by som si zahrať vo dvojhre hneď, ako to pôjde. Budem pokračovať v tréningu a uvidíme.

Ak nevyjde Cincinnati, zrejme to skúsim až po US Open, nerád by som totiž hneď na úvod riskoval päťsetový zápas," citovala agentúra AFP Murrayho, ktorý momentálne bojuje vo štvorhre s bratom Jamiem na turnaji vo Washingtone.