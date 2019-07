Slovák Krajč mieri do zámoria, bude pôsobiť v kanadskej juniorke

Doteraz pôsobil v doraste Dukly Trenčín.

31. júl 2019 o 10:19 SITA

BRATISLAVA. Mladý slovenský útočník Samuel Krajč doteraz pôsobil v juniorke, resp. doraste Dukly Trenčín a v sezóne 2018/2019 na jeden zápas nakukol aj do najvyššej seniorskej súťaže.

V najbližšom súťažnom ročníku však už bude 17-ročný martinský rodák zbierať skúsenosti v zámorí. Krajč sa dohodol na spolupráci s klubom Calgary Hitmen, ktorý pôsobí vo Western Hockey League. Informuje o tom oficiálny web WHL.

Práve táto organizácia si mladíka vybrala koncom júna v doplňujúcom drafte CHL, teda troch najprestížnejších zámorských juniorských súťaží (WHL, OHL, QMJHL). V Calgary Hitmen v minulosti pôsobili aj ďalší Slováci - brankári Rastislav Staňa, Juraj Hollý a korčuliari Tomáš Troliga, Roman Tománek a Martin Štepán.

Júnovým import draftom "prešlo" až sedem mladíkov zo Slovenska. Krajč je však zatiaľ len druhý z nich, ktorého zmluvu potvrdili v zámorí. Martin Chromiak, Samuel Hlavaj, Oleksij Myklucha, Samuel Kňažko ani Adrián Valigura zatiaľ oficiálne nesmerujú do nových klubov v CHL.

Okrem Krajča mieri do WHL aj Oliver Okuliar, konkrétne do tímu Lethbridge Hurricanes. Zo spomenutého septeta všetci okrem Mykluchu a Okuliara v apríli reprezentovali Slovensko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov.