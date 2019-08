Dobrodružstvo v Alpách? Smiali sme sa, že ľúbime utrpenie, vraví Slovák

Juraj Koreň počas súťaže X-Alps v hike to fly. (Zdroj: Red Bull - Filip Benček)

BRATISLAVA. Pre väčšinu ľudí sú Alpy dovolenkovou destináciou. V zime lyžovanie, v lete turistika, wellness, cyklistika alebo len tak sa pokochať peknou prírodou.

V júni sa naprieč celým hrebeňom tohto pohoria konala súťaž, ktorá má pre jej účastníkov nádych olympiády.

Nič väčšie a prestížnejšie vo svete totiž neexistuje.

Tridsaťdva účastníkov sa vydalo zdolať hrebeň Álp len vlastnými silami. Vyše 1100 kilometrov vzdušnou čiarou medzi Salzburgom a Azúrovým pobrežím v Monaku. Pešo a s padákom na chrbte.

"Taký adrenalín nikde nezažijete," vraví Juraj Koreň, jediný Slovák, ktorý sa na podujatí X-Alps v tomto roku zúčastnil.

Očakával masaker

X-alps sú preteky v netradičnom športe hike to fly, ktorý spája beh či turistiku v horskom prostredí s lietaním na padáku - paraglajdingom. Celú trasu musí prejsť každý vlastnými silami.

"Preteky sú výnimočné dĺžkou aj náročnosťou. Nič ťažšie v tomto smere už neexistuje. Je to pre nás akási olympiáda alebo majstrovstvá sveta," vraví 27-ročný Koreň.

Organizátori jednotlivých pretekárov vyberajú na základe skúseností a výsledkov. Nestačí sa len prihlásiť a ísť, pretože vo vysokých horách ide často o život.

"Ja som o tom sníval od prvého momentu, keď som o týchto pretekoch počul. Teda desať rokov. Lenže treba preukázať dostatok skúseností z lietania padákom a mať výsledky z podobných súťaží," naznačuje Koreň.

Juraj Koreň. (zdroj: Red Bull - Filip Benček)

Je len druhým Slovákom na dobrodružnej súťaži cez Alpy. Prvým bol Peter Vrabec v roku 2009.

Pretekár musí mať so sebou základnú výbavu – padák, sedačku, prilbu, záložný padák a komunikačné prístroje. Spolu to môže byť okolo osem kilogramov. Oblečenie či stravu mu nosí a zabezpečuje jeho podporný tím.

"Čo môžem od takýchto pretekov čakať? Masaker. Dva týždne nonstop pohyb od 5.30 ráno do pol jedenástej večer. Každý deň máte výdaj približne šesťtisíc kilokalórií," vraví Koreň.

"Neustále zdolávate šialené výškové metre, trpíte chladom aj horúčavou. No jedinečné je to tým, že to nie sú preteky len o kondícii, ale aj o leteckých schopnostiach. Ani ten najrýchlejší bežec totiž nepredbehne priemerného paraglajdistu a s padákom viete za deň prejsť aj dvesto kilometrov," vysvetľuje rodák zo Starej Ľubovne.

Riziko je vždy. Ide o to, nezľaknúť sa

S padákom lieta od od šiestich rokov. Súťaží od sedemnástich. Okrem toho vyznáva expedičné lietanie. Napríklad v Himalájach absolvoval najdlhší zdokumentovaný let - 151 km.

Vlani lietal s padákom v Antarktíde. Okrem toho vyhral súťaž X-berg v Juhoafrickej republike a na X-pyr v Pyrenejach skončil celkovo šiesty.

Práve skúsenosti s paraglajdingom sú na X-Alps kľúčové. Treba však lietať za každého počasia a vedieť zvládnuť aj strach.

"Na tejto súťaži sa lieta aj v počasí, keď vtáky len kráčajú.