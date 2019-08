Hráč St. Louis čelí kritike za kontroverzné oslavy so Stanleyho pohárom

Hráči Blues si užívajú cennú trofej.

1. aug 2019 o 10:21 SITA

BRATISLAVA. Hokejisti St. Louis Blues si po premiérovom zisku Stanleyho pohára v histórii klubu počas leta užívajú dni strávené s najcennejšou klubovou trofejou.

Každý z hráčov si vzácne chvíle vychutnáva po svojom a ako už býva zvykom, do misy na vrchole pohára si naservíruje nejaké jedlo.

Bluesmani sú zatiaľ vynaliezaví a neboja sa improvizovať.

Kontroverzné oslavy

Súvisiaci článok Tréner radšej strhol tabuľku, aby hráči nevideli, že sú poslední Čítajte

Marián Hossa si vždy po príchode na Slovensko vychutnal zo Stanleyho pohára bryndzové pirohy a na domácu špecialitu vsadil napr. kanadský obranca Joel Edmundson.

V meste Brandon si naložil do pohára plnú misu tradičného pokrmu poutine, ktorého základom sú hranolky v kombinácii so syrom a teplou omáčkou z mäsa, zeleniny a korenín.

Zatiaľ najkontroverznejšie prežil deň so Stanleyho pohárom útočník Robby Fabbri, ktorý pohostil svojich dvoch psov - Huga a Chelsea.

Domáci miláčikovia kanadského mladíka si pochutnali na mäsových guľkách a špagetách, za čo mladý center ihneď kritike.

"Nikto nechce hráčom odopierať zábavu a potešenie, na ktoré sa tvrdo nadreli, ale každý chce vidieť zdravý rozum. Stanleyho pohár nie je toaleta alebo miska pre psa či pre koňa," zhodnotil zámorský novinár Ken Campbell z portálu The Hockey News.

Tradičnou zastávkou sú nemocnice

Väčšina hráčov trávi dni s trofejou po boku rodiny a najbližších. Patrick Maroon jedol so svojimi synom cereálie, Chris Butler uložil dcére do pohára plyšové hračky a David Perron nalial deťom do misky mliečny čokoládový koktejl.

Vážne chorá fanúšička St. Louis Laila Andersonová dostala za svoju oddanosť klubu ravioli s omáčkou.

"Bol to skvelý deň. Je to ako plánovanie svadby, pretože sa chcete s pohárom zastaviť všade. Nanešťastie, veľa vecí som musel absolvovať súkromne, pretože ak sa zjavíte na verejnosti, hneď je okolo vás množstvo ľudí," zhodnotil pre NHL.com Maroon.

Tradičnou zastávkou hokejistov sú nemocnice, kde sa s trofejou snažia potešiť chorých pacientov. Takýto program si zvolili Vince Dunn, Robby Fabbri alebo Mackenzie MacEachern.

Najdojemnejšie však bolo stretnutie najužitočnejšieho hráča play off Ryana O'Reillyho s 99-ročnou starou mamou.