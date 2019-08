Slovan bude pod drobnohľadom. Má očistiť meno slovenského hokeja

Otázky a odpovede o budúcnosti Slovana.

1. aug 2019 o 16:33 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Hokejový Slovan Bratislava je opäť bližšie k štartu v nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy. Vedenie klubu sa dohodlo so všetkými 67 hráčmi, ktorým dlhovalo peniaze.

Väčšine hráčov klub vyplatil tridsať percent dlžnej sumy a zvyšok im uhradí na základe splátkových kalendárov do apríla budúceho roku.

V poslednej fáze sa Slovan dohodol aj s piatimi hráčmi, ktorí žiadali vyplatiť celú dlžnú sumu. Išlo o Mária Luntera, Mareka Čiliaka, Tomáša Hrnku, Patrika Lampera a Dávida Buca.

Napriek tomu Slovan nemá ešte definitívne isté, že dostane licenciu na štart v novej sezóne najvyššej slovenskej súťaže. Ako je to možné a čo bude nasledovať v najbližších dňoch? Prinášame šesť otázok, ktoré súvisia so Slovanom.

1. Dostal Slovan licenciu do Tipsport ligy?

Zatiaľ nie. Vo štvrtok boli na zasadnutí výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja aj zástupcovia Slovana. Preukázali dohodu so všetkými hráčmi a trénermi, ktorým dlhovali peniaze.

Členovia výkonného výboru mali možnosť aj nahliadnuť do zmluvných originálov.

Súvisiaci článok Hokejový Slovan sa dohodol so všetkými hráčmi, zväz mu odporúča udeliť licenciu Čítajte

„Klub sa dohodol aj s poslednými štyrmi hráčmi. Dvom už fyzicky nabehli peniaze na účet. Ďalší dvaja čakajú na dokončenie bankových prevodov,“ informoval médiá generálny sekretár zväzu Miroslav Valíček.

Formálne však Slovan licenciu stále nedostal. V najbližších dňoch musí všetky dokumenty vyhodnotiť Ligová rada, ktorá bude po novom riadiť Tipsport ligu. Jej členmi budú Miroslav Šatan, Richard Lintner a Igor Guryča.

Ligová rada následne predloží návrh výkonnému výboru zväzu, ktorý rozhodne, či Slovanu udelí licenciu alebo nie.

Podľa vyjadrení Valíčka i Lintnera sa však očakáva, že Slovan licenciu dostane. Za vstup Slovana do ligy sú aj zástupcovia ostatných klubov.

2. Dokedy Slovan musí dostať licenciu?

„Podľa súťažného poriadku musia byť licencie vydané najneskôr tri dni pred začiatkom súťaže, čo je, samozrejme, extrém,“ reagoval Richard Lintner.

Začiatok Tipsport ligy je naplánovaný na 13. septembra. Výkonný výbor zväzu však podľa Valíčka bude chcieť do polovice augusta udeliť licencie klubom pre všetky seniorské súťaže.

„Budeme sa snažiť tento proces absolvovať čo najrýchlejšie, aby sa kluby vedeli pripraviť na schválený model a vyžrebovanie súťaží. Očakávam, že to bude v období najbližších dni, nie týždňov. Nechceme nič naťahovať,“ dodal Lintner.

Definitívne rozhodnutie výkonného výboru by malo padnúť do dvoch týždňov.

3. Koľko peňazí ešte Slovan dlhuje hráčom?

Vedenie Slovana pred mesiacom potvrdilo, že hráčom a trénerom dlhuje mzdy spolu vo výške viac ako tri milióny eur. Teraz je už suma o niečo nižšia.

„Stále evidujeme sumu okolo 2,3 milióna eur, ktorá by mala byť hráčom splatená. Časť má byť doplatená do konca decembra, druhá do konca apríla budúceho roku,“ naznačil Valíček.

4. Čo ak klub nebude plniť záväzky?

Ak Slovan dostane licenciu a v priebehu sezóny sa zistí, že si neplní záväzky, môžu nastať viaceré možnosti. Najreálnejšie sú dve.

“ Stále evidujeme sumu okolo 2,3 milióna eur, ktorá by mala byť hráčom splatená. Časť má byť doplatená do konca decembra, druhá do konca apríla budúceho roku. „ Miroslav Valíček, generálny sekretár SZĽH

„Po právnej stránke môže ísť klub do konkurzu. Výkonný výbor mu môže ihneď odobrať aj licenciu,“ tvrdí generálny sekretár zväzu.

Tento krok však môže skomplikovať situáciu aj mládežníckym tímom Slovana, ktorým by bola tiež odobratá licencia. Zasiahlo by to tiež priebeh ostatných súťaží.

„Ak záväzky Slovana nebudú príliš vysoké, môže dohrať súťaž a výkonný výbor mu neudelí licenciu na ďalšiu sezónu a pošle klub do druhej ligy,“ načrtol Valíček.

Podobnú situáciu zažili pred dvoma rokmi hokejisti Martina. Ak aj Slovan dostane licenciu, v najbližšej sezóne bude pod veľkým drobnohľadom.

„Budeme to citlivo vnímať a apelovať na hráčov, že ak budú problémy, aby ihneď kontaktovali hokejový zväz,“ dodal Valíček.

5. Má Slovan nejaké výhody?

Je to najslávnejší slovenský hokejový klub. Značka doma i v zahraničí. Aj preto sa ľudia v hokejovom hnutí vítajú, že Slovan chce hrať v domácej súťaži.

„Je tam aj širší medzinárodný rámec. Slovan je viditeľný a aj počas svetového šampionátu sme dostávali otázky, ako by sa dali vyriešiť jeho problémy,“ reagoval Valíček.

Hráči Slovana podľa neho komunikovali aj s Medzinárodnou hokejovou federáciou. To, že si Slovan začal plniť záväzky, je dobrý signál aj smerom do zahraničia.

„Potrebujeme zlepšiť meno slovenského hokeja. Od Slovana čakáme, že to urobí a trochu sa očistíme,“ dodal generálny sekretár zväzu.

6. Koľko účastníkov bude mať Tipsport liga?

Najvyššia slovenská súťaž je pripravená na dve alternatívy. So Slovanom aj bez neho.

Súvisiaci článok Slovanu chýbajú poslední štyria hráči. Stihne ich vyplatiť? Čítajte

„Splnili sme si domácu úlohu. Model s trinástimi účastníkmi je iný ako s dvanástimi. Stále však bude atraktívny. Momentálne viac neprezradím,“ povedal Lintner, doterajší šéf ligy a po novom jeden z trojice členov Ligovej rady.

V Tipsport lige ostávajú oba maďarské kluby MAC Budapešť a Miškovec.

Konkrétny model a vyžrebovanie súťaže sa bude schvaľovať až vtedy, keď bude jasné, či Slovan dostane licenciu.