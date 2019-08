S Bystricou získal tri tituly, Tomáš Surový ukončil hráčsku kariéru

Slovenský útočník by rád ostal pri hokeji.

1. aug 2019 o 18:42 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenský hokejový útočník Tomáš Surový sa vo veku 37 rokov rozhodol ukončiť aktívnu kariéru.

Na svojej stránke o tom informoval klub HC'05 Banská Bystrica, v ktorého drese Surový pôsobil v uplynulých troch sezónach.

"Pri rozhodovaní zohral svoju rolu aj vek. V kariére každého hokejistu tento bod príde, uvažoval som o tom už po sezóne 2018/2019. Mám 37 rokov, koniec mohol prísť skôr, ale aj neskôr, nebyť zdravotných problémov.

Ja som rád, že sa nám podarilo v mojom rodnom meste Banskej Bystrici vyhrať tri tituly, ktoré prišli práve ku koncu mojej kariéry. Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou toho krásneho obdobia, zarezonovalo to v celom meste aj v regióne.

Zároveň som vďačný, že som mohol byť súčasťou klubu a hrať pred tak výbornými fanúšikmi. Boli to krásne posledné roky a je to určite pekná bodka za tým všetkým," uviedol Surový.

Tri tituly majstra Slovenska sú najväčším klubovým úspechom Tomáša Surového. V roku 2001 ho zo 120. miesta draftoval klub Pittsburgh Penguins, za ktorý odohral v NHL 126 zápasov. Získal v nich 59 kanadských bodov za 27 gólov a 32 asistencií.

"Každý hráč sa chce dostať do NHL, čo sa mi na určité obdobie podarilo," poznamenal.

Na medzinárodnej scéne dvakrát získal cenný kov. V roku 1999 bol člen bronzového tímu Slovenska na MS hráčov do 18 rokov, v roku 2012 nechýbal v seniorskom tíme SR na striebornom šampionáte v Helsinkách.

Trojnásobný účastník ZOH pôsobil aj vo švédskej SHL v tímoch Lulea HF, Linköping HC, Skelleftea AIK. V KHL nastupoval za Dinamo Riga, CSKA Moskva, Lev Praha, Dinamo Minsk a Slovan Bratislava.

Surový by aj po aktívnej kariére rád ostal pri hokeji. "Myslím si, že sa ešte vrátim k hokeju, uvidíme v akej forme, no momentálne to ešte neriešim," dodal.