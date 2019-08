Plovdiv bol hotový, zachránilo ho vylúčenie, tvrdil brankár Trnavy

Futbalisti Trnavy a D. Stredy v Európskej lige neprešli cez 2. predkolo.

2. aug 2019 o 6:16 Pavol Spál

TRNAVA. Strelec gólu Rafael Tavares sa vyzliekol do pol pása a kľakol si na zem.

Oproti nemu spravil to isté Lucas Lovat, ktorý mu elegantne prihrával. Brazílčania v službách Spartaka Trnava zdvihli ruky k nebesiam a búrlivo oslavovali.

Trošku brazílsky, trošku trnavský. V tom momente bolo 3:0, ľudia v aréne Antona Malatinského boli v tranze.

Mohli o týždeň privítať víťaza francúzskeho pohára Racing Štrasburg. Výsledok, ktorý by znamenal postup Spartaka však vydržal iba tri minúty.

Trnava v odvete 2. predkola Európskej ligy síce zdolala bulharský Lokomotiv Plovdiv 3:1, ale v súťaži končí.

Aj preto, že v prvom zápase prehrala v Bulharsku 0:2, keď oba góly inkasovala z penált.

„Myslím, že postup sme si prehrali už v Plovdive a nie dnes,“ naznačoval v mixzóne pre médiá stredopoliar Filip Dangubič.

Plovdiv bol hotový

„Nemáme si však čo vyčítať, podali sme neskutočný výkon. Plovdiv bol hotový, zachránilo ho naše vylúčenie,“ dodal brankár Dobrivoj Rusov.

Jeho tím podal možno aj heroický výkon na hranici svojich možností. Takmer dve tretiny hrali domáci v oslabení, napriek tomu pridali ďalšie dva góly.

Trnavu môže mrzieť vylúčenie stopéra Timoteja Záhumenského, ktoré bolo zbytočné a tak trošku hlúpe.

Jediný gól Bulharov bol dôsledkom nedôrazného bránenia viacerých hráčov. Trebárs Lovat dvakrát perfektne prihral na gól, ale mal aj prsty v inkasovanom góle.

„Keby nás bolo jedenásť, tak by sme ich v závere ešte viac zatlačili a možno aj strelili postupový gól. Pozitívom je, že sme potešili divákov, ktorí chcú vidieť takúto Trnavu,“ myslí si Rusov.

Slovenské tímy platia v európskych pohároch opäť krutú daň a ich koeficient pre nasadenie v budúcich sezónach si sotva vylepšia.

Už iba Slovan

Vlani cez prvé predkolo európskych pohárov prešli všetky štyri slovenské tímy.

Tri z nich sa prebojovali do tretieho predkola, dva prešli do štvrtého a Trnava sa vyšvihla až do skupinovej fázy Európskej ligy.

Bol to nadplán, ktorý sa v tejto sezóne nezopakuje. V hre je už iba bratislavský Slovan.

Úradujúci slovenský majster v 3. predkole Európskej ligy čaká írsky FC Dundalk.

V Trnave sa začína nová éra, bez dlhoročného majiteľa Vladimíra Poóra. Noví vlastníci Michal a Tomáš Drobní sú vlastníkmi siete kín Cinemax.

S bratmi prišiel aj nový manažment. A nový tréner Portugalčan Ricardo Chéu buduje takmer úplne nový káder. Bez veľkých mien.

Skončila aj Dunajská Streda

Totálne nová Trnava pôsobila v poslednom zápase inak ako vlani, útočnejšie. A možno aj atraktívnejšie.

„Som veľmi hrdý na týchto hráčov. Zaslúžia si rešpekt za to, čo spravili pre Trnavu i slovenský futbal,“ dodal Chéu.

Jeho tímu zrejme chýbala taktická vyspelosť a precíznejšia disciplína, ktorá vystihovala práve Trnavu z vlaňajška.

Cez 2. predkolo sa nedostala ani Dunajská Streda, ktorá v odvete prehrala na pôde FC Atromitos 2:3. Prvý zápas vyhral grécky tím 2:1.

D. Streda nebola herne slabším tímom, ale doplatila na hlúpe individuálne chyby.

Bola to dráma až dokonca. D. Streda síce prehrávala už 0:2, ale dokázala vyrovnať.

„Sú to iné zápasy ako v lige, súperi sú takticky vyspelejší,“ priznal v rozhovore pre RTVS stopér D. Stredy Dominik Kružliak.