Sabbatini zahral v Severnej Karolíne sedem rán pod par, po úvodnom kole je tretí

Slovenský golfový reprezentant má za sebou vynikajúce prvé kolo.

2. aug 2019 o 9:53 SITA

BRATISLAVA. Slovenský golfový reprezentant Rory Sabbatini má za sebou vynikajúce prvé kolo na turnaji Wyndham Championship s dotáciou 6,2 milióna amerických dolárov, ktorý je súčasťou seriálu PGA Tour.

Na ihrisku v meste Greensboro v Severnej Karolíne potreboval na absolvovanie úvodných osemnástich jamiek iba 63 rán a so skóre -7 mu patrí delené tretie miesto. O vedúcu pozíciu s bilanciou -8 sa delia An Byeong-hun a Im Sung-jae z Kórejskej republiky.



Štyridsaťštyriročný Sabbatini zahral vo štvrtok len jediné bogey na štvorparovej deviatej jamke. V ostatných prípadoch si pripísal až šesťkrát birdie a na päťparovej pätnástej jamke dosiahol dokonca eagle.

Ak by sa rodák z juhoafrického Durbanu udržal na tretej pozícii, v hodnotení FedexCupu by si polepšil o jedenásť miest na 33. pozíciu. Takýto výsledok by ho opäť priblížil k účasti na záverečnom turnaji sezóny Tour Championship, kde sa predstaví tridsiatka najlepších golfistov ročníka.