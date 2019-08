Mladá Boleslav neodletela z Kazachstanu, duel českej ligy museli odložiť

Futbalisti museli po zápase Európskej ligy neplánovane stráviť v Kazachstane noc.

2. aug 2019 o 12:04 TASR

MLADÁ BOLESLAV. Futbalisti tímu FK Mladá Boleslav museli po zápase Európskej ligy neplánovane stráviť v Kazachstane noc navyše pre problémy s lietadlom.

Účastník českej najvyššej súťaže zvíťazil na ihrisku mužstva Ordabasy Šymkent 3:2 a po celkovom skóre 4:3 v dvojzápase postúpil do 3. predkola. Po stretnutí nasadli hráči o 21.00 stredoeurópskeho času do pripraveného špeciálu, no ten pre technické problémy neodštartoval.

Keďže náhradný let má plánovaný príchod do Prahy až v piatok večer, požiadal klub o odloženie najbližšieho zápasu českej ligy. Mladá Boleslav mala v nedeľu nastúpiť o 16.30 v rámci 4. kola v Tepliciach, no česká Ligová futbalová asociácia (LFA) už rozhodla o odklade duelu na neurčito.

"Vyšli sme súperovi v ústrety. Chápeme problémy, ktoré ho postihli. Ide predsa o koeficient pre celý český futbal," povedal podľa portálu idnes.cz hovorca klubu z Teplíc Martin Kovařík.