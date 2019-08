Spartak získal zo Žiliny mládežníckeho reprezentanta. Chcem byť prínosom, vraví

Gamboš strávil šesť rokov v Nemecku.

2. aug 2019 o 12:40 TASR

TRNAVA. Vedenie futbalového fortunaligistu Spartak Trnava sa dohodlo na spolupráci so slovenským reprezentantom do 21 rokov Martinom Gambošom, ktorý prichádza zo Žiliny.

Talentovaný stredopoliar je žilinským odchovancom, no šesť rokov strávil v Nemecku, najskôr v Regensburgu a potom v mládežníckych tímoch TSV Mníchov 1860.

Uplynulú sezónu strávil v žlto-zelenom drese a práve v nedeľu pred vzájomným súbojom Žilina - Trnava si prebral trofej za Gól mesiaca, keď utešene trafil do siete Slovana Bratislava.

"Pre Trnavu som sa rozhodol už dávnejšie. Je to skvelý klub, hrá dobrý, kombinačný futbal a na zápasoch panuje vynikajúca atmosféra. Aj mesto je pekné a mne v tejto chvíli nič viac nechýba," povedal pre oficiálnu webovú stránku Spartaka 21-ročný Gamboš, ktorého cieľom je presadiť sa do zostavy.

"Je tu veľa výborných futbalistov, všetci chcú hrať a viem, že o miesto sa musím pobiť. Urobím všetko pre to, aby som bol pre tím prínosom. Užil som si včerajší výborný zápas proti Plovdivu. Spartak vo vysokom tempe prepínal z ofenzívy do defenzívy a tak sa dnes hrá moderný futbal. Bez toho to nejde a takýto futbal sa musí fanúšikom páčiť," dodal.