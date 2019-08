Doležaj: Slovanu chýbala na lavičke autorita. Hráči to vycítili

Rozhovor pre denník SME

Je to už pomaly tradícia. Slovenské futbalové tímy končia pravidelne už v predkolách európskych pohárov. Do skupinovej fázy sa v ére samostatnosti dostali len sedemkrát. V tejto sezóne to môže dokázať už len Slovan Bratislava. Prečo je to tak?

"Na Slovensku kluby nespolupracujú," tvrdí bývalý ligový hráč a reprezentant PETER DOLEŽAJ.