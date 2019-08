„Kam to mám dať?" pýtal sa Kyrgios fanúšičky, aby esom vyradil Gombosa

Slovák dosiahol napriek prehre jeden z najväčších úspechov.

3. aug 2019 o 7:24 (aktualizované 3. aug 2019 o 7:49) SME.sk, TASR a SITA

WASHINGTON. Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel vo štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP vo Washingtone. Ako lucky loser podľahol Austrálčanovi Nickovi Kyrgiosovi za 58 minút 3:6, 3:6.

Navlas rovnaký výsledok sa zrodil aj v ich prvom vzájomnom dueli v roku 2017 v rovnakej fáze podujatia v Marseille.

Pri kanonáde len čakal na chybu

Kyrgios počas celého zápasu ťažil zo skvelého podania, nasúkal 19 es. Umiestnenie toho víťazného Austrálčan dokonca konzultoval s diváčkou. Gombos hneď v úvodnom geme stratil podanie, hoci viedol 30:0. Na začiatku zápasu pôsobil nervóznym dojmom, kopil dvojchyby.

"Hneď na začiatku zápasu som prehral svoje podanie. Potom som mal síce brejkbaly, ale neskôr sa súper dostal do rytmu na servise a súkal esá. Vtedy len čakáte, kým sa pomýli, aby sa dalo niečo urobiť z returnu pri druhom podaní.

Je to náročné na psychiku. Chcel som s ním čo najdlhšie udržať krok na podaní. To bola moja šanca, ale on ma brejkol aj v druhom sete a potom si to už postrážil," zhodnotil Norbert Gombos pre agentúru SITA.

Prvýkrát medzi elitnou osmičkou

V druhom sete zlepšil returny a dostal sa k dvom brejkbalom. Kyrgios ich však odvrátil, v šiestom geme čistou hrou zobral súperovi servis a zápas už dotiahol do úspešného konca.

Kyrgios je známy aj svojimi častými výstrelkami na kurte. Už neraz sa mu v minulosti podarilo rozptýliť pozornosť súpera natoľko, že ten potom prehral.

"Snažil som sa sústrediť sám na seba, ale on bol dnes v pohode. Raz sa mi snažil naznačiť, že podáva zdola, ale to bolo asi tak všetko. Mali sme v druhom sete jednu skvelú výmenu. On si ju tvrdo ´vydrel´, potom niečo povedal, tak sme sa na tom zasmiali. Bol to dobrý zápas z jeho strany, ktorý si uhral sám."

Gombos napriek štvrťfinálovej prehre dosiahol v americkej metropole jeden z najväčších úspechov na okruhu ATP.

Chopil sa šance

Do hlavnej súťaže sa dostal po odstúpení Kevina Andersona z Juhoafrickej republiky. Ten mal v úvodnom kole voľný žreb a z turnaja sa odhlásil pred stredajším súbojom 2. kola pre bolesť v pravom kolene.

"Veci sa dejú pre niečo. Na turnaji predtým v Granby som tesne prehral v 2. kole a mohol som prísť do Washingtonu. V kvalifikácii mi finále nevyšlo, bol som nahnevaný.

O tom, že budem hrať v hlavnej súťaži, som sa dozvedel hodinu a pol pred zápasom, keď sa odhlásil Kevin Anderson. Bral som to ako ponúknutú šancu a snažil sa ju využiť. Skoncentroval som sa a proti Adrianovi Mannarinovi som podal veľmi dobrý výkon.

Aj proti mladému Kecmanovičovi to bol zápas s dobrými výmenami, ktorý som na konci tesne ustál," prebehol v skratke svoje turnajové vystúpenie v metropole USA.

Gombos ponúknutú šancu využil a po prvý raz v kariére postúpil na 500-kovom podujatí ATP Tour medzi elitnú osmičku. V onlajn vydaní svetového rebríčka sa posunul na 118. miesto.

Turnaj ATP vo Washingtone 2019 - dvojhra - štvrťfinále:

Nick Kyrgios (Austr.) - Norbert GOMBOS (SR) 6:3, 6:3

Peter Gojowczyk (Nem.) - Kyle Edmund (3-V. Brit.) 6:3, 4:6, 6:3

Daniil Medvedev (3-Rus.) - Marin Čilič (6-Chor.) 6:4, 7:6 (7)

Stefanos Tsitsipas (1-Gr.) - Benoit Paire (10-Fr.) 7:5, 6:0