Sabbatini klesol po piatku na Wyndham Championship na dvanáste miesto

Slovenský golfista zahral 68 úderov, 2 pod par.

3. aug 2019 o 9:40 SITA

BRATISLAVA. Slovenský golfový reprezentant Rory Sabbatini figuruje na delenom 12. miesto po 2. kole a prešiel cutom na turnaji Wyndham Championship s dotáciou 6,2 milióna amerických dolárov, ktorý je súčasťou seriálu PGA Tour.

Na ihrisku v meste Greensboro v Severnej Karolíne bol po štvrtku tretí so skóre -7, v piatok zahral 68 úderov (2 pod par) a s celkovým počtom 131 úderom klesol na 12. priečku.

Pred víkendom je lídrom An Byeong-hun z Kórejskej republiky (13 úderov pod par), druhý je Američan Brice Garnett (-12).

Štyridsaťštyriročný Sabbatini v piatok na jedenástej jamke s parom 4 dosiahol až šesť úderov (double bogey), na ďalších dvoch jamkách potreboval jeden úder nad par.

Vykompenzoval to na štyroch jamkách (2, 5, 15 a 17) s birdie.

Rodákovi z juhoafrického Durbanu pred aktuálnym týždňom patrilo 44. miesto v hodnotení FedexCupu a ak by na Wyndham Championship skončil dvanásty, poskočil by na 38. pozíciu, čím by sa opäť priblížil k účasti na záverečnom turnaji sezóny Tour Championship, kde sa predstaví tridsiatka najlepších golfistov ročníka.