Má sedem olympijských medailí, Dana Vollmerová ukončila kariéru

Americká plavkyňa sa chce venovať rodine.

3. aug 2019 o 11:10 SITA

STANFORD. Má 31 rokov a na svojom konte sedem olympijských medailí.

Americká plavkyňa Dana Vollmerová už ako dvojnásobná mamička v piatok absolvovala posledný súťažný štart kariéry.

Splnila si ním posledné plavecké prianie - na 100 metrov motýlik dosiahnuť čas pod jednu minútu. Vollmerová v rozplavbách na národnom šampionáte v kalifornskom Stanforde dohmatla za 59,94 sekundy a nepostúpila do finále.

"Chcela som zaplávať čas pod jednu minútu a dala som do toho všetko. S výkonom som teda spokojná," povedala po oficiálnom ukončení kariéry.

Do športového dôchodku však odchádza ako držiteľka stále platného národného rekordu v jej najsilnejšej disciplíne, ktorou je práve 100 m motýlik. Dosiahla ho na OH 2012 v Londýne, na ktorých získala zlato vo vtedajšom svetovom maxime 55,98 s. Ako prvá žena pokorila 56-sekundovú hranicu v tejto disciplíne.

"Konečne som spokojná so všetkým, čo som dosiahla. Teraz som pripravená na nový začiatok," vyhlásila Vollmerová. Pod piatimi kruhmi debutovala už ako 16-ročná v Aténach 2004.

O štyri roky neskôr v Pekingu síce absentovala v americkom plaveckom tíme, ale kvalifikovala som potom do Londýna 2012 a ako mamička synčeka aj do Ria de Janeiro 2016.

Na všetkých troch olympiádach bola súčasťou medailových amerických štafiet, individuálne olympijské kovy má dva - bronz z Ria aj spomenuté zlato z Londýna získala na motýľkarskej stovke.

V júli 2017 sa stala druhýkrát mamou a do súťažného diania sa vrátila v novembri 2018. Nekvalifikovala sa však na OH 2020 do Tokia, v máji 2019 si poranila rameno a až do piatka nesúťažila.