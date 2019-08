Froome prvýkrát prehovoril o nehode, jeho jediným cieľom je návrat na Tour de France

Rodák z Kene strávil v nemocnici tri týždne.

3. aug 2019 o 13:42 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/SnLAPyRf7ZI

LONDÝN. Britský cyklista Christopher Froome plánuje štartovať na Tour de France 2020. Štvornásobný víťaz prestížnych pretekov prišiel o ročník 2019 vinou pádu počas kontroly trate časovky na Critérium du Dauphiné.

Froome absolvoval prvé mediálne vystúpenie od 12. júna.

"Pamätám si ako som išiel prvú polovicu trate, no nič z obdobia, keď som spadol," povedal vo videu, ktoré zverejnil tím Ineos a spracoval aj portál cyclingnews.com.

"Viem iba to, čo mi povedali ostatní. Išiel som po rovnej ceste, miernym zjazdom, mal som vyššiu rýchlosť. Chcel som si utrieť nos a vtedy zafúkal vietor, ktorý mi strhol predné koleso. Bola to jedna z tých šialených nehôd," pokračoval.

Rodák z Kene strávil tri týždne v nemocnici so zlomenou stehennou kosťou a fraktúrami chrbtice, hrudníku, bedier i lakťa, no ani táto skúsenosť ho neobrala o nadšenie z cyklistiky.

"Jediný cieľ, na ktorý som sa nastavil, je Tour de France 2020. Chcel by som mať rovnakú, alebo lepšiu pozíciu, v akej som bol pred štartom pretekov v tejto sezóne. To je to, čo ma ženie v tejto chvíli."