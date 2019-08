Slovenky v sobotu viedli nad Maďarkami 2:0 na sety, napokon im v Nitre podľahli

Hlas po zápase (zdroj: SVF):

Marco Fenoglio (tréner SR): "Prvé dva sety sme hrali dobre a nerobili chyby. V ďalšom pokračovaní sme však ich však začali kopiť, celkovo sme spravili 38 vlastných chýb a to je príliš veľa. Nastúpili sme v zostave, ktorá hrala v takomto zložení prvýkrát s Kijakovou na poste univerzálky a Fričovou v základe, ale som spokojný, že sme bojovali a odohrali päť setov. Pred zápasom sme zúžili nomináciu o dve hráčky Abrhámovú a Šunderlíkovú. Museli sme zredukovať tím, je to normálne a rozhodol som sa na základe technickej a fyzickej pripravenosti hráčok. Obe pracovali tvrdo, ale niekoho sme z tímu vyradiť museli. Každý deň sledujeme štatistiky, snažíme sa dostať hráčky do čo najlepšej kondície, ale ako hovorím, museli sme sa rozhodnúť, je to normálne a k športu to patrí. Na poste druhej univerzálky je pripravená Kijaková, alternatívne Hudecová, ktorá hrala v klube na tomto poste počas sezóny. V nominácii je aj Jaroslava Pencová, čo nás veľmi teší, pretože je to veľmi dôležitá hráčka s veľkými skúsenosťami. Mala výpadok, nie je stopercentne pripravená, ale verím, že o tri týždne na majstrovstvách Európy bude v poriadku."