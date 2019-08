Slovenskí basketbalisti vstúpili do 3. kola predkvalifikácie na ME víťazstvom nad Cyprom

Hlasy po zápase:

Žan Tabak, tréner Slovenska: "Nebol som prekvapený z toho, akú snahu vynaložili hráči Cypru. Vedel som, že sú bojovníci a majú charakter. Prišli sem a vydali zo seba všetko, aby zvíťazili. Toto je v podstate prvý zápas, v ktorom sme vyhrali na doskokoch. Naši strelci nemali dobrý deň, mali sme veľké množstvo otvorených striel, ktoré sme nepremenili. Treba povedať, že sme ukázali charakter nášho tímu."

Pantelis Gavriel, tréner Cypru: "Chcem zablahoželať Slovákom k víťazstvu. Bol to tesný zápas. Momentálne sa nachádzame v odlišnom období, chýba nám osem skúsených hráčov. Niektorí skončili, niektorí sa oženili a sú na dovolenkách. Chýbali nám naturalizovaní hráči, náš vekový priemer bol 23 rokov. Títo hráči tvrdo pracovali každý deň. Odohrali sme niekoľko prípravných zápasov, kde sme ukázali, že vieme niečo uhrať. Ukázali sme proti Slovensku, že ak hráme koncentrovane celých 40 minút, môžeme pomýšľať na víťazstvo. Hrali sme proti kvalitnejšiemu súperovi, ktorý mal výškovú prevahu a bol skúsenejší. Na konci nás zlomili na útočnom doskoku, my sme v útoku neuhrali nič. To bol dôvod, prečo sme prehrali zápas."

Richard Körner, krídelník Slovenska: "S Cyprom to bol ťažký duel, dostali nás k nášmu maximu. Museli sme siahnuť hlboko, aby sme sa vrátili do zápasu. Som šťastný, že sme sa dokázali vrátiť do stretnutia a ukázali sme naše silné stránky. Využili sme naše doskoky, aby sme získali miernu výhodu. Mali sme šťastie a na konci sme ukázali náš charakter."

Simon Michail, rozohrávač Cypru: "Bol to ťažký zápas. Myslím si, že sme väčšinu času bojovali, ale na konci rozhodli útočné doskoky. Z tohto dôvodu sa skončilo stretnutie o sedem bodov v náš neprospech. Ako som povedal mojim spoluhráčom, ukázali sme charakter a energiu, že dokážeme hrať 40 minút proti komukoľvek. V tom chceme pokračovať. Dúfam, že sa krok po kroku budeme zlepšovať. Očakávam dobré veci od tohto tímu."