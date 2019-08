Hamilton vyhral Veľkú cenu Maďarska, Verstappen neodolal jeho útoku

Brit sa dostal do čela tri kolá pred koncom.

4. aug 2019 o 17:12 (aktualizované 4. aug 2019 o 17:37) TASR

Veľká cena Maďarska 2019 (70 kôl, 1 kolo: 4,381 km, celkovo 306,6 km)

1. Lewis Hamilton Veľká Británia Mercedes 1.35:03,796 2. Max Verstappen Holandsko Red Bull +17,796 3. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari +1:01,433 min 4. Charles Leclerc Monako Ferrari +1:05,250 min 5. Carlos Sainz Španielsko McLaren + 1 kolo 6. Pierre Gasly Francúzsko Red Bull + 1 kolo 7. Kimi Räikkönen Fínsko Alfa Romeo + 1 kolo 8. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes + 1 kolo 9. Lando Norris Veľká Británia McLaren + 1 kolo 10. Alexander Albon Veľká Británia Toro Rosso + 1 kolo

BUDAPEŠŤ. Brit Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Maďarska, 12. pretekoch seriálu F1.

Tri kolá pred koncom zavŕšil úspešný útok na Holanďana Maxa Verstappena na Red Bulle, ktorý skončil druhý. Tretiu priečku obsadil s vyše 40-sekundovou stratou Nemec Sebastian Vettel na Ferrari.

Pre Hamiltona to bolo už siedme víťazstvo na maďarskom okruhu, ôsme v sezóne a 81. v kariére. Brit má po 12. podujatí sezóny na konte už 250 bodov a zvýšil náskok pred druhým Valtterim Bottasom na 48 bodov.

Seriál F1 bude pokračovať po takmer mesačnej prestávke Veľkou cenou Belgicka v Spa, ktorá je na programe v nedeľu 1. septembra.

Bottas musel vymeniť predné krídlo

Súvisiaci článok Verstappen stanovil nový rekord Hungaroringu a získal svoju prvú pole position v kariére Čítajte

Verstappen si bezprostredne po štarte postrážil svoju pozíciu a na prvom mieste sa držal až do návštevy boxov v 26. kole. Štart naopak nevyšiel druhému Bottasovi, ktorý doplatil na jemné kontakty s Leclercom i Hamiltonom a v 6. kole musel navštíviť boxy a vymeniť predné krídlo.

Po 14-sekundovej zastávke sa prepadol až na 20. miesto, postupne sa však posúval vyššie. Pokojné dianie rozvírili v 19. kole tímoví kolegovia Albon a Kvjat, ktorí predviedli pekný súboj vo viacerých zákrutách.

Verstappen prezul v 26. kole, vďaka solídnemu náskoku nestratil veľa a zaradil sa na 2. priečku za Hamiltona. Keď však prezul aj Brit, vrátil sa Verstappen do čela pretekov.

Hamilton rozhodol v závere

Súvisiaci článok Mick Schumacher vyhral prvé preteky vo formule 2, tešil sa v Maďarsku Čítajte

Ich vzájomný odstup bol však iba minimálny a Hamilton sa viackrát snažil predbehnúť Holanďana.

Dlho sa mu to nedarilo, obaja si však pred zvyškom štartového poľa vypracovali priepastný náskok. Vďaka tomu mohol Hamilton v 49. kole prezuť na "softy," nestratil pozíciu a postupne sa na čerstvejších pneumatikách približoval Verstappenovi.

Obaja jazdci Ferrari, Leclerc aj Vettel, sa držali za vedúcou dvojicou s výrazným náskokom na piateho Sainza. Hamilton v 67. kole využil systém DRS a suverénne predbehol Verstappena.

Hlasy (zdroj: Sport 2)

Lewis Hamilton, víťaz: "Som vďačný za výbornú prácu celého tímu a najmä za to, že mi opäť veril. Je to môj siedmy triumf v Maďarsku, no tieto víťazné pocity ma nikdy neomrzia. Počas víkendu sme mali problémy s chladením bŕzd, trochu som sa s tým trápil, ale napokon to dobre dopadlo."

Max Verstappen, 2. miesto: "Som sklamaný, ale gratulujem Lewisovi k víťazstvu. My sme dnes mali prakticky šancu na iba jednu zastávku, Mercedes na dve a využil to."

Sebastian Vettel, 3. miesto: "Dnes som dlho "trčal" na 4. mieste a nič extra sa okolo mňa nedialo. Čakal som na vhodnú príležitosť vylepšiť si pozíciu, tá napokon aj prišla a útok sa mi vydaril. Vďaka tomu som sa dostal na pódium. Teraz máme pred sebou prestávku, ktorá nám padne vhod. Máme na čom pracovať. Potom budú nasledovať trate v Belgicku či Taliansku, ktoré by nám mali vyhovovať."

Priebežné poradie MS (po 12 z 21 pretekov)

1. Lewis Hamilton Veľká Británia Mercedes 250 b 2. Valtteri Bottas Fínsko Mercedes 188 b 3. Max Verstappen Holandsko Red Bull 181 b 4. Sebastian Vettel Nemecko Ferrari 156 b 5. Charles Leclerc Monako Ferrari 132 b 6. Pierre Gasly Francúzsko Red Bull 53 b 7. Carlos Sainz Španielsko McLaren 58 b 8. Kimi Räikkönen Fínsko Alfa Romeo 31 b 9. Daniil Kvjat Rusko Toro Rosso 27 b 10. Lando Norris Veľká Británia McLaren 24 b

Pohár konštruktérov (po 12 z 21 pretekov)