Lokomotíva Košice začala v piatej lige kuriózne, na výhru jej stačilo sedem hráčov

Problémy košického tímu pokračujú.

5. aug 2019 o 10:06 SITA

BRATISLAVA. Tradičný slovenský futbalový klub FC Lokomotíva Košice má za sebou turbulentnú sezónu 2018/2019.

Tímu z východu republiky hrozil zánik už počas zimnej prestávky, ale príchod nového majiteľa odvrátil túto hrozbu a hráči Lokomotívy sa bez väčších problémov zachránili v druhej najvyššej súťaži.

Klub však v júni nepodal prihlášku do II. ligy a namiesto súperenia na celoštátnej úrovni bojuje až v V. lige Košicko-gemerskej.

Problémy začali už pred zápasom

Železničiari sa v nedeľu presvedčili, že ani na tejto úrovni ich nečaká nič jednoduché, keďže v úvodnom kole zdolali Čečejovce tesne 4:3 a stretnutie museli dohrávať len so siedmimi hráčmi.

Problémy Košičanov sa začali už tesne pred začiatkom zápasu.

Hlavný rozhodca nechcel pustiť do hry "ostaršených" hráčov bez potvrdenia od športového lekára a to domáci nemali k dispozícii.

Na súpiske preto zostalo len deväť futbalistov vrátane brankára Jozefa Taliana.

Ešte v prvom polčase sa však zranili dvaja hráči Lokomotívy a druhé dejstvo muselo zvládnuť iba sedem bojovníkov.

Naopak, tréner Družstevníka Čečejovce využil až šestnásť hráčov, keď si pomohol piatimi povolenými striedaniami.

Lokomotíva ani raz neprehrávala

"Myslel som si, že som už zažil všetko. Toto som si však ani nedokázal predstaviť. Väčšinu zápasu sme hrali siedmi, ale dôležité bolo, že sme stále viedli o dva góly. Mladí chlapci dreli a bojovali až do konca. Zaslúžia si veľkú pochvalu," uviedol kapitán Martin Hloušek, cituje ho portál kosiceonline.sk.

"Bolo to kritické, ale vydržali by sme aj desať minút navyše. Hoci by sme mali chodiť po štyroch, z ihriska by sme nezišli. Neviem si predstaviť, že by sme odpracovali celý zápas a potom sa vzdali," dodal Hloušeka, ktorý sa v 39 rokoch popri futbale venuje aj trénovaniu detí a práci v sklade vo fabrike U. S. Steel.

Zaujímavosťou je, že Lokomotíva na svojom domovskom trávniku v Družstevnej pri Hornáde ani raz neprehrávala. Už do 17. minúty si vypracovala dvojgólové vedenie a súperovi dovolila maximálne znížiť na rozdiel jedného presného zásahu.

Dvakrát skóroval Matej Béreš, ku ktorému sa jedným gólom pridali Martin Hloušek a Martin Šemrák.

"Začiatok to bol pre nás ťažký a tá vec s papiermi nám to výrazne skomplikovala. Bolo nás menej, ale chlapci boli zlatí a vybojovali to. V závere ich chytali kŕče a zaslúžia si rešpekt. Traja hráči na ihrisku jednoducho chýbajú,“ doplnil tréner Dušan Ujhely.