Nibali posilní Trek-Segafredo, tím Bahrain-Merida už zaňho našiel náhradu

Známi cyklisti si našli nové tímy.

5. aug 2019 o 14:59 TASR

BRATISLAVA. Cyklisti Vincenzo Nibali a Mikel Landa budú v roku 2020 pôsobiť v nových tímoch.

Nibali odchádza z tímu Bahrain-Merida do Trek-Segafredo, v tíme bahrajnských šejkov ho nahradí Landa z Movistaru.

Talian Nibali je víťaz pretekov Tour de France z roku 2014, Giro d'Italia (2013, 2016) a Vuelta (2010). Najväčším úspechom Španiela Landu je 4. miesto z Tour z roku 2017.

"Je pre nás nesmiernym potešením, že v našom tíme privítame Mikela. Je to jazdec, ktorý so svojimi neuveriteľnými vrchárskymi schopnosťami prinesie do nášho tímu novú dimenziu. Je to jeden z najkonkurencieschopnejších jazdcov na Grand Tour, jeho konzistentné výsledky hovoria samé za seba," povedal pre portál cyclingnews.com manažér tímu Brent Copeland.