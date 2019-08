Bottas v Mercedese skončil. Posaďte do druhého auta Alonsa, vraví Rosberg

Fín zaostáva za očakávaniami.

5. aug 2019 o 19:54 SITA

BRATISLAVA. V predošlej sezóne ho nazývali "bodyguardom" Lewisa Hamiltona pri jeho spanilej jazde za piatym titulom majstra sveta. V aktuálnom ročníku sa čakala o niečo vyrovnanejšia bitka jazdcov Mercedesu, no Fín Valtteri Bottas zaostáva za očakávaniami.

Aj preto sa počas letnej prestávke hovorí o jeho možnom nahradení iným pilotom pre budúcu sezónu. Na margo tejto situácie sa vyjadril aj bývalý majster sveta Nico Rosberg, ktorého miesto v Mercedese nahradil po ukončení kariéry práve Bottas.

Bottas neprežíva vydarené obdobie

Fínsky pilot nemá za sebou vydarené obdobie. Daždivé preteky v Nemecku nedokončil, hoci v nich mal veľkú šancu znížiť svoje manko v poradí šampionátu na svojho tímového kolegu.

O týždeň neskôr v Maďarsku si reputáciu nenapravil a preteky sa pre neho "skončili" už v prvom kole.

"Bottas musel bojovať koleso na koleso s dvoma najlepšími pilotmi, s Verstappenom a Hamiltonom. Lewis ho však v druhej zákrute predbehol vonkajšou stranou, čím ho úplne zničil.

Potom mal Valtteri smolu, keď ho Leclerc križoval a poškodil mu predné krídlo. To pre neho znamenalo koniec celého víkendu," cituje Rosberga portál motorsportweek.com.

Mercedes môže uprednostniť Ocona

Dvadsaťdeväťročný Fín obsadil na okruhu Hungaroring len ôsme miesto a na Hamiltona stráca už 62 bodov. Navyše, na rozdiel siedmich bodov sa na neho dotiahol vo výbornej forme jazdiaci Verstappen.

Majster sveta z roku 2016 Rosberg si myslí, že táto sezóna bude pre Bottasa vo farbách "strieborných šípov" posledná a tím uprednostní 22-ročného Francúza Estebana Ocona.

"Mám tendenciu povedať, že je to jeho koniec v Mercedese. Posledné dve podujatia boli pre neho bojom, ale myslím si, že tím posadí do auta Ocona," skonštatoval Rosberg.

Rosberg: Mali by sme podpísať petíciu

Okrem toho sa Rosberg vyjadril, že Hamilton si jednoznačne ide za šiestym majstrovským titulom, keďže Bottas stratil veľa bodov a Verstappen napriek svojim jazdeckým schopnostiam nemá monopost, ktorý by bol konkurencieschopný v každých pretekoch.

V prípade druhého jazdca Mercedesu pre budúcu sezónu by však mal Nemec jeden návrh.

"Myslím si, že by sme mali podpísať petíciu, aby do druhého auta Mercedesu posadili Fernanda Alonsa. Bolo by to priam epické," dodal 34-ročný rodák z Wiesbadenu.