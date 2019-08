Mladí Slováci na úvod turnaja Hlinka Gretzky Cup tesne podľahli Švédom, nevyužili šance

Slovenská osemnástka dostala dva góly v oslabení.

5. aug 2019 o 21:48 SITA

Slovenskí reprezentanti do 18 rokov.(Zdroj: TASR)

Hlinka Gretzky Cup 2019 - B-skupina - Piešťany

Slovensko "18" - Švédsko "18"2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Góly: 4. Kašlík (Kolenič, Stacha), 46. S. Rehák (L. Nemec, Kašlík) - 1. Kumlin (Lööf), 24. Ljugman, 42. Hedlung Vylúčení na 2 min 7:7, presilovky 1:2, oslabenia 0:0 Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Synek, Krajčík Zostava SR "18": Latkóczy - Fatul, Kňažko, Š. Nemec, Stacha, Putala, Groch, Jombík, Ketner - J. Lašák ml., Myklucha, Chromiak - Kolenič, S. Rehák, Kašlík - Bačo, Faith, Mastič - Lipiansky, R. Petráš, L. Nemec

PIEŠŤANY. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala v úvodnom zápase turnaja Hlinka Gretzky Cup v Piešťanoch so Švédskom 2:3. Zverenci trénera Ivana Feneša držali krok s favorizovaným súperom počas celého stretnutia a dokonca mali aj drobnú streleckú prevahu.

Slováci nevrátili Švédom minuloročnú prehru

Podobne ako vlani však na tomto podujatí podľahli hráčom zo severu Európy, pred rokom v Kanade prehrali 2:4. Slováci nastúpia na druhý duel v základnej B-skupine v utorok 6. augusta o 19.00 h proti Američanom, ktorí v prvom zápase podľahli Rusom prekvapivo hladko 2:6.

Švédi mali skvelý začiatok zápasu, keď už v 25. sekunde otvorili skóre. Obranca Alex Kumlin nenápadne vystrelil od modrej čiary a brankár Šimon Latkóczy inkasoval. Slovenská odpoveď prišla o tri minúty neskôr.

Matej Kašlík využil svoje rýchlostné dispozície, unikol švédskej defenzíve a presnou strelou pomedzi nohy prekonal Calleho Clanga. Slovenskí mladíci sa po vyrovnávajúcom góle chytili, mali viac z hry, ale svoju prevahu nepotvrdili druhým presným zásahom.

Švédi využili presilovky

V 24. minúte išli opäť do vedenia Švédi. Daniel Ljugman síce v presilovke spomedzi kruhov namieril iba do žŕdky, ale Latkóczy nestihol reagovať na odraz puku a nešťastne si ho zrazil do vlastnej siete.

Tretí švédsky gól padol tiež v početnej prevahe. Na začiatku tretej tretiny zostal osamotený Eric Hedlund a trafil presne z ľavého kruhu. V 46. minúte Slováci znížili po presilovkovom tlaku, keď z dorážky uspel Samuel Rehák.

Domáci si následne vytvorili viacero gólových príležitostí, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.