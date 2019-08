Slovenskí tenisti aj tenistky postúpili do semifinále ME do 18 rokov

Slovenským tenistom sa po kvalifikačnej skupine darilo aj vo štvrťfinále.

5. aug 2019 o 22:52 TASR

Ilustračná fotografia.(Zdroj: SITA)