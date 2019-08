Dani Alves sa vrátil do Brazílie, vítali ho desiatky tisíc fanúšikov

Nechýbali ani Kaká či Messi.

7. aug 2019 o 8:49 TASR

SAO PAULO. Brazílskeho futbalistu Daniho Alvesa vítalo pri príchode na štadión FC Sao Paulo viac ako 40-tisíc fanúšikov. Tridsaťšesťročný krajný obranca sa vrátil do rodnej krajiny po sedemnástich rokoch v Európe. So svojím obľúbeným klubom z mladosti podpísal zmluvu do decembra 2022.

Na veľkolepom privítaní v novom pôsobisku nechýbal ani bývalý najlepší futbalista sveta Kaká. Odchovanec Sao Paula dal Alvesovi dres so svojím niekdajším číslom 10.

Na obrazovke štadióna Moumbi sa dokonca objavili dvaja Alvesovi bývalí spoluhráči z Barcelony Luis Suarez a Lionel Messi. Argentínčan mu poprial šťastie v novom pôsobisku: "Želám ti všetko dobré, uži si návrat domov."

Alves počas pôsobenia v Európe získal štyridsať trofejí, začal v FC Sevilla, najväčšej slávy sa dočkal v FC Barcelona, zahral si aj v Juventuse Turín a naposledy v Paríži St. Germain. Brazílsku reprezentáciu v pozícii kapitána doviedol k titulu na Copa América 2019.

"Túžim sa predstaviť na ďalších MS a potrebujem na to tím, ktorý mi bude veriť. Prišiel som do Sao Paula víťaziť, nechcem, aby vznikol dojem, že chcem len dokončiť kariéru," citovala agentúra AP z príhovoru Daniho Alvesa k fanúšikom.