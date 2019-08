Dubovcová so Štrbovou na ME porazili aj Rakúšanky, majú istotu postupu do play off

Slovenky budú hrať aj o víťazstvo v skupine.

7. aug 2019 o 16:40 (aktualizované 7. aug 2019 o 17:30) TASR

Andrea Štrbová (vľavo) a Natália Dubovcová.(Zdroj: Filip Hudec / Slovenská volejbalová federácia)

Písmo: A - | A + 0 1 MOSKVA. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová po utorkovej výhre 2:0 nad Francúzkami zvládli aj stredajšie vystúpenie v základnej G-skupine na ME v Moskve. S Rakúšankami Evou Freibergerovou a Valerie Teuflovou si po koncentrovanom výkone poradili hladko 2:0 (11, 12) a v najkratšom možnom čase si zabezpečili postup do play off. Vo štvrtok od 12.30 h SELČ budú Slovenky bojovať proti obhajkyniam striebra z minulého roka Švajčiarkam Betschartovej a Hüberliovej o celkový triumf v skupine. Skryť Vypnúť reklamu Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

V prvom sete si Slovenky utvorili náskok v úvode (7:2). Spoľahlivo bodovali v útoku a využívali možnosti na kontry (13:6), po dvoch bodoch Dubovcovej "z druhej" a ese Štrbovej to už bolo o osem (16:8). V závere sa Slovenky dostali k desiatim setbalom a set rýchlo ukončili (21:11). V druhej časti odskočili zo 4:4 na 11:6. V neveľmi beachvolejbalovom počasí, keď slnko spoza mrakov vykuklo len zriedka, Slovenky naďalej kraľovali v poli aj pri sieti a náskok si udržiavali (16:11). V závere Dubovcová predviedla šnúru na podaní aj s esom a Slovenky piatym bodom po sebe stretnutie ukončili (21:12). V druhom stredajšom zápase G-skupiny švajčiarske favoritky Betschartová a Hüberliová nestačili na Francúzky Jupiterovú a Chamereauovú - v druhom sete odvrátili dva mečbaly, ale v tajbrejku napokon i tak podľahli. Slovenky sa proti vlaňajším finalistkám ME pokúsia o revanš za tesné júlové prehry v tajbrejkoch na MS v Hamburgu a turnaji Major v Gstaade. Skryť Vypnúť reklamu Hlasy /zdroj: www.svf.sk/ Natália Dubovcová: "Predviedli sme zodpovedný výkon. Vedeli sme, že proti Rakúšankám, ktoré vo Viedni potrápili svetové šampiónky z Kanady, to nebude zadarmo a museli sme si dať pozor. Dokázali sme ich zatlačiť vo všetkých činnostiach, naša hra vyzerala dobre. Vedeli sme, že bude dôležité práve to, aby sme sa s nimi nenaťahovali o jeden či dva body, našťastie, pomerne rýchlo sme si utvorili náskok. Máme istotu postupu a zajtra si to so Švajčiarkami rozdáme o prvé miesto. Tomu, že dnes zaváhali, nebudeme prikladať váhu, zajtra je nový deň a môžu hrať svoj najlepší volejbal. My im rozhodne máme čo vracať a pripravíme sa tak, aby sme ich konečne zdolali." Andrea Štrbová: "Myslím si, že sme to zvládli dobre. Mali sme navrch, hneď na začiatku sme si utvorili náskok servisom, hrali sme s pokojom a predviedli sme dobrý výkon. Súperky sme nechceli k ničomu pustiť, aj ony vedia zahrať dobre, čo ukázali víťazným setom vo Viedni proti majsterkám sveta. Chceli sme Rakúšanky od úvodu zatlačiť, a to sa podarilo. Švajčiarkam máme čo vracať. Vieme, čo hrajú a bude to boj." Skryť Vypnúť reklamu ME 2019 beachvolejbalistiek - Moskva (Rus.) - G-skupina - streda /zdroj: www.svf.sk/ Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-10) - Eva Freibergerová, Valerie Teuflová (Rak.-26) 2:0 (11, 12) Nina Betschartová, Tanja Hüberliová (Švaj.-7) - Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová (Fr.-23) 1:2 (-12, 23, -12) Tabuľka G-skupiny 1. Dubovcová, Štrbová 2-0 4:0 4 b 2. Betschartová, Hüberliová 1-1 3:2 3 b 3. Jupiterová, Chamareauová 1-1 2:3 3 b 4. Freibergerová, Teuflová 0-2 0:4 2 b