Kozák zažíval to, čo každý fanúšik Slovana. Boli to emócie, tvrdí

Slovan vyhral nad Dundalkom 1:0.

8. aug 2019 o 0:27 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Kým pred dvoma týždňami fanúšikovia Slovana svojich hráčov po víťazstve 2:1 nad kosovským Feronikeli vypískali, tentoraz im aplaudovali.

„My sme Slovan Bratislava hej, hej,“ kričali diváci spolu s hráčmi a pritom sa držali okolo ramien a poskakovali. Oslavovali napriek tomu, že vyhrali opäť len o gól.

V prvom zápase 3. predkola Európskej ligy zdolali írsky Dundalk 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 86. minúte maďarský reprezentant David Holman.

„Nie je ľahké hrať proti tak dobre organizovanému súperovi. Hráči to odmakali, dali do toho srdce a to je správna cesta,“ priznal na tlačovej konferencii tréner Slovana Ján Kozák mladší.

Kozák zažíval to, čo každý fanúšik Slovana

V prvom polčase sa slovanisti trápili a pokračovali vo výkone, ktorý predvádzali v európskych pohároch proti Sutjeske Nikšić a Feronikeli.

„Chýbala mi rýchlejšia práca s loptou a prudšie prihrávky. Miestami to bolo naozaj pomalé,“ reagoval Kozák.

Po zmene strán sa to zmenilo. Za desať minút druhého dejstva ukázali hráči Slovana viac ako za celý prvý polčas. Nebezpečný bol krídelník Moha, vyložené šance mali Ratao, Šporar i Abena.

Súvisiaci článok Mucha: Polovica profesionálov zarába u nás menej ako tisíc eur Čítajte

Tlak Slovana sa akoby stupňoval s pribúdajúcim dažďom. Energiu z ihrisku podporili aj fanúšikovia, ktorí vytvorili najlepšiu domácu atmosféru v tohtoročnej pohárovej Európe.

Gólové vyústenie veľkej snahy a sústavného tlaku prišlo v 86. minúte. Najskôr strela Dražiča skončila na žrdi, ale odrazenú loptu dopravil do siete Holman.

Obrovskú eufóriu prežívala lavička Slovana i hráči na ihrisku. Po dlhej dobe v klbku radujúcich hráčov boli všetci okrem brankára Dominika Greifa.