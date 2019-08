Najlepšia súťaž, kde pískajú najhorší rozhodcovia? To už má byť minulosť

Cez víkend štartuje Premier League.

8. aug 2019 o 15:12 DIGI Sport, Branko Cap, SME.sk

BRATISLAVA. Premier League na PREMIER SPORT. To je prestup roka. Najsledovanejšia futbalová súťaž bude aj ďalšie tri sezóny na našich obrazovkách.

Pod novou značkou, s víkendovými štúdiami Match of the week, obľúbenými magazínmi, ale aj novou reláciou PL Focus každý utorok večer, čo by mala byť rozšírená verzia blogu, ktorý práve čítate.

Sme zvedaví, čo všetko prinesie súťaž, ktorá je ekonomicky suverénne najvýnosnejšia v Európe.

Prenosy z 1. kola na PREMIER SPORT Piatok 8. augusta: 20:55 FC Liverpool - Norwich Sobota 9. augusta: 13:25 West Ham - Manchester City

Nedeľa 10. augusta:

14:55 Newcastle – Arsenal

Newcastle – Arsenal 17:00 Manchester United – Chelsea * * - hosťom v štúdiu bude bývalý slovenský reprezentant Ján Ďurica

Za ostatné obdobie vygenerovala rekordný výnos 5,4 miliardy eur, čo je mimochodom až o 72 percent viac, ako druhá v poradí nemecká Bundesliga.

Peniaze ale, našťastie, ešte nie sú všetko.

Skvelým príkladom bolo siedme miesto Wolverhamptonu, čo dokázal ako prvý nováčik histórie. Ako sa bude dariť Aston Ville, Norwichu či Sheffieldu? Zotrvať medzi elitou je najťažšie práve v prvej sezóne po postupe.

"Je to najlepšia súťaž, kde pískajú najhorší rozhodcovia," to bola jedna z pamätných viet minulej sezóny a mnohí s ňou súhlasili.

Zavedenie systému VAR by malo odstrániť všetky pochybnosti a spomedzi mnohých iných noviniek ho považujeme za historické pre kolísku futbalu.

Či sa do histórie zlatým majstrovských hetrikom zapíše aj Manchester City, to uvidíme až v máji budúceho roka. Ale spoločne s FC Liverpool patria medzi najväčších kandidátov na ligový triumf.

Otázok je pred štartom mnoho, odpovedí málo, ale jedno je jasné už dnes - najlepší ostrovný futbal nájdete na novom exkluzívnom kanáli PREMIER SPORT.

Štartujeme piatkovou predohrávkou FC Liverpool - Norwich, ťahák prvého kola sa ale odohrá v nedeľu na Old Trafford, kde Manchester United privíta londýnsku Chelsea.

A ako tipujeme, že bude vyzerať tzv. Big4 novej sezóny? Máme v tom jasno. Pozrite si náš magazín PL Focus v utorok večer od 20:30.