Federer chce stále víťaziť. Musíte mať radi to, čo robíte, vraví

Podľa Švajčiara sa v jeho veku treba snažiť o pozitívne emócie.

8. aug 2019 o 16:31 SITA

BRATISLAVA. Legenda tenisových kurtov Roger Federer má 38 rokov a nechystá sa končiť. Vo veku, keď väčšina úspešných športovcov zaslúžene oddychuje po kariére, sa Švajčiar pripravuje na budúcotýždňový turnaj série ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati. A ako znie jeho recept na úspešnú dlhovekosť?

"Musíte mať radi to, čo robíte. Zvyčajne v tomto veku už nie ste na vrchole svojich síl, preto sa snažte o pozitívne emócie. Majte v sebe vášeň z hry, ale aj vecí okolo. Tréningy, cestovanie či tvrdá životospráva, to nesmie byť len nutné zlo," prízvukoval už neraz v minulosti 20-násobný grandslamový šampión.

Poznatky odovzdáva mladším

Švajčiarsky fenomén s prevahou osmičiek v dátume narodenia (8.8. 1981) má aj v 22. roku svojej profesionálnej kariéry výsledky, ktoré väčšina tenistov ani len náhodou nemá šancu dosiahnuť.

V sezóne 2019 získal tri turnajové tituly (Dubaj, Miami, Halle), vo svojom dvanástom finále Wimbledonu ho kúsok delil od deviateho celkového triumfu. Aj vďaka skvelej zápasovej bilancii 38-5 si drží tretie miesto v rebríčku ATP vo dvojhre a spravidla býva postrachom aj pre tenistov o generáciu mladších.

Federer má na konte 102 titulov na turnajoch hlavnej profiúrovne a dovedna 1222 víťazných zápasov. S nadhľadom tvrdí, že tenis je pre neho veľká životná škola. Z jej lavíc sa takpovediac už presúva za katedru. Inými slovami rokmi nadobudnuté poznatky a skúsenosti odovzdáva mladším.

Federer: Potrebujú ma deti a chcem byť doma

Konkrétny dátum konca kariéry si nestanovil, ale viaceré indície smerujú k tomu, že sa chce rozlúčiť po olympijských hrách v Tokiu 2020.

"Stretol som počas tenisového života množstvo zaujímavých ľudí a snažil sa, aby ma každý čímsi obohatil. Čo bude po kariére, zatiaľ neviem. Pochybujem, že sa stanem trénerom alebo komentátorom. Aspoň spočiatku určite nie.

Potrebujú ma deti a chcem byť čo najviac aj doma vo Švajčiarsku. Počas kariéry som rok čo rok trávil 20 a viac týždňov v sezóne mimo domova. A za 20 rokov bolo toho celkom dosť," cituje Federera denník Blick.

Federer je momentálne po 40-ročnom Chorvátovi Ivovi Karlovičovi druhý najstarší hráč v najlepšej stovke rebríčka ATP. Bazilejský rodák si dobre uvedomuje, že jeho dlhovekosť a dobrá kondička je aj dôsledok správnej životosprávy a nástupu moderných technológií do sveta športu.

"Kedysi sme si dali počas zápasu banán a horúci kúpeľ po ňom. Dnes je nevyhnutné robiť veľa vecí. Bez kvalitného strečingu, masáží, správneho jedla a výdatného spánku to nejde. Uvedomujem si to, ale je to všetko na mňa až príliš vedecké. V tomto smere radšej preferujem amatérsky tenis," dodal.