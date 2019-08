Martikán stále túži po olympijskom zlate. Možno to je nereálne, ale aspoň to skúsim, vraví

Legendárny slalomár sa pripravuje na boj o olympijské miestenky.

9. aug 2019 o 12:10 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V máji oslávil štyridsiatku. V kariére dosiahol všetko, o čom môže športovec snívať. Michal Martikán už nemusel trénovať a na súťažiach súperiť s oveľa mladšími pretekármi.

„Dobrá voda. Dobrý tréning. Mám radosť,“ hovoril vo štvrtok po tom, čo si zatrénoval na kanáli v Čunove.

Chce zabojovať o účasť na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu. Ak by sa mu to podarilo, bola by to jeho šiesta olympiáda.

„Som starý. Dokonca asi najstarší v celom seriáli Svetového pohára, ale napriek tomu som sa nerozhodol skončiť. Stále si myslím, že je možné vyhrávať preteky, vraví Martikán.

„Bolo obdobie, keď som sa nevedel zmieriť s trendom jednoduchých tratí, na ktorých sa nevyužíva potenciál divokej vody naplno. No už ma to prešlo. Snažím sa na to adaptovať. Stále mám chuť trénovať aj súťažiť,“ dodáva.

So súčasným stavom nie je spokojný

V tejto sezóne je vo Svetovom pohári medzi singlkanoistami na štvrtej priečke. Stále dokáže potrápiť aj oveľa mladších súperov.

Na pódium sa však vo Svetovom pohári ani na majstrovstvách Európy nedostal. Napriek tomu má pred sebou stále veľký cieľ.

„Ešte by som rad získal jednu zlatú olympijskú medailu.