Fojtíček z Manchester United okúsi seniorský futbal, bude hosťovať v siedmej lige

V klube bude do januára.

9. aug 2019 o 15:23 SITA

BRATISLAVA. Mladý slovenský futbalový brankár Alex Fojtíček odchádza z mládežníckeho tímu Manchester United na šesťmesačné hosťovanie do iného anglického klubu Stalybridge Celtic.

V tíme účastníka tamojšej siedmej najvyššej súťaže pobudne do 5. januára 2020 a premiérovo v klubovej kariére okúsi seniorský futbal.

"Teším sa, že idem na hosťovanie. Pre mňa bude dobré, že budem môcť zažiť mužský futbal. Dúfam, že budem pravidelne hrávať," uviedol Fojtíček prostredníctvom oficiálneho webu Manchester United.

Devätnásťročný rodák z Prešova je odchovanec miestneho Tatrana.

Pred začiatkom sezóny 2016/2017 prestúpil do Manchester United. V klube z Old Traffordu spočiatku hrával v tíme do 18 rokov, zachytal si dokonca v niekoľkých zápasoch mládežníckej Ligy majstrov.

Spoľahlivé výkony ho vlani katapultovali do manchesterského výberu do 23 rokov, v ktorého drese sa doteraz predstavil vo dvoch dueloch.

"Máme radosť, že sme Alexa získali do nášho tímu. Pre náš klub je to skvelý prírastok. Vďaka tomu sa tiež buduje náš vzťah s Manchester United. Poďakovanie patrí Lesovi Perrymu, môjmu niekdajšiemu spolupracovníkovi z Tranmere, ktorý nám pomohol vybaviť to," povedal na klubovom webe tréner Stalybridge Celtic Simon Haworth.