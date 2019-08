Váhal, či sa má vrátiť do Ruska. Už ale nie sú 90. roky, tvrdí známy brankár

Byť brankárom? Je to šport v športe.

9. aug 2019

BRATISLAVA. Je to už päť rokov, čo skvelý ruský brankár Nikolaj Chabibulin ukončil hokejovú kariéru.

Olympijský šampión aj víťaz Stanleyho pohára dlho o sebe nedal vedieť a dokonca zvažoval, že profesionálne nezostane pri hokeji.

Momentálne je už členom realizačných tímov viacerých ruských hokejových reprezentácií.

Mladí už nechcú byť ani Treťjak, ani Chabibulin

"Začalo sa to tým, že som sa prišiel pozrieť do Siriusovho centra v Soči na prácu s deťmi. Absolvoval som prednášku pre začínajúcich brankárov a videl trénovať na ľade 14- a 15-ročných hokejistov. Povedal som k tomu pár poznámok a potom sa mi ozval Roman Rotenberg z reprezentácie," uviedol Chabibulin pre Sport Express.

"Rýchlo sme sa dohodli a dnes pracujem s olympijským tímom Ruska a dohliadam tiež na reprezentácie do 20, 18 a 16 rokov," pokračoval.

"Pri olympijskom tíme som plnohodnotný tréner, pri ďalších reprezentáciách tlmočím svoje myšlienky ostatným trénerom, ktorí ich majú na starosti ako hlavní," doplnil na vysvetlenie.

Podľa Chabibulina sa brankárske umenie v hokeji vyvíja rovnako rýchlo ako celá hra. On sám sa kedysi videl v legendárnom Vladislavovi Treťjakovi, dnešní mladí brankári by však už nechceli byť ako Treťjak a zrejme ani ako Chabibulin.

"Za ostatných 20 rokov sa toho zmenilo veľmi veľa aj v brankárskej technike a nárokoch na tento post. Každý chce byť lepší a pochytať čo najviac pukov. Keby sa dnešní mladí brankári ocitli v stroji času v mojej dobe, boli by oveľa lepší ako ja," zamyslel sa Chabibulin.

Olympijský šampión z roku 1992 súhlasí s názorom, že brankár zastáva špecifickú a vlastne aj rozhodujúcu funkciu v každom fungujúcom hokejovom tíme.

"Je to akýsi šport v športe. Brankár musí byť psychicky odolnejší ako ostatní hráči. Nemá právo na chyby. V detstve ma učili, že ak útočník urobí chybu, zatiahne to za neho obranca. Ak sa pomýli obranca, vyrieši to brankár. Ak však pochybí gólman, padne gól."

Rusko? Už nie sú 90. roky

V súčasnom hokeji patria k absolútnej špičke dvaja ruskí brankári - Sergej Bobrovskij a Andrej Vasilevskij. Obaja sú lídrami svojich tímov v NHL, ale ktorý z nich je podľa Chabibulina lepší?

"Veľmi ťažká otázka. S Bobrovským sme chytali proti sebe ešte v roku 2012, ale odvtedy sa výrazne zlepšil. Vasilevskij je mladší a tiež rozmernejší. Ak vychytá niektoré svoje muchy, bude ešte lepší. A Tampa Bay bude z toho ešte viac profitovať," myslí si Chabibulin.

Strojca nečakaného triumfu Tampy Bay v boji o Stanleyho pohár 2004 po skončení kariéry istý čas žil v Arizone, ale návratu domov napokon neodolal.

Podľa neho je Rusko dnes už iná krajina ako pred 20 - 25 rokmi.

"Chvíľu som sa rozhodoval, ale neľutujem, že som sa vrátil z Ameriky domov. Dnešné Rusko je civilizovaná krajina. Toto už nie sú 90. roky, keď nebolo čo jesť. Teraz už máme všetko, čo treba k životu," podotkol Chabibulin.

Samsonov stále tvrdí, že dal gól

Ruskí útočníci sú dlhé roky ozdobou tímov NHL, rovnako obrancovia, ale brankári z tejto najväčšej krajiny sveta sa do povedomia v zámorí viac zapísali až v ostatných rokoch. Čim sa to dá vysvetliť?

"Možno máme viac talentu a odhodlania ako kedysi. Máme však aj lepších trénerov. Dôkazom toho sú naši brankári v NHL. V Rusku sa dnes dostáva viac pozornosti brankárom ako kedysi. Osobitne sa im venujú tréneri už v školách a z toho potom pramenia lepšie výsledky," zamyslel sa niekdajší skvelý gólman.

Chabibulin sa stal olympijským víťazom v roku 1992 v Albertville ešte ako člen mužstva bývalého Spoločenstva nezávislých štátov, ktoré predchádzalo politickej transformácii Sovietskeho zväzu na Rusko.

Blízko zlatej medaily bol aj na OH 2002 v Salt Lake City, kde Rusi vo štvrťfinále zdolali Čechov (1:0), ale v semifinále zostali na štíte Američanov (2:3).

Bol to zápas ako na hojdačke. Američania dominovali v prvých dvoch tretinách a strelili tri góly. V tej tretej sa však Rusi nadýchli k obratu, ale iba znížili na konečných 2:3.

Podľa mnohých Sergej Samsonov vtedy dosiahol aj vyrovnávajúci gól, ktorý však rozhodca neuznal.

"Dodnes nechápem, ako sa v jednom stretnutí mohli odohrať vlastne dva rozdielne zápasy. Najprv dve tretiny dominovali Američania a potom ako keby sa v našich dresoch objavili iní hráči. Samsonov dodnes tvrdí, že gól dal, ale z môjho pohľadu to také jednoznačné nebolo. Škoda len, že rozhodca nevyužil možnosť pozrieť si videozáznam. Zrejme bol presvedčený o tom, že to gól nebol," dodal Chabibulin.