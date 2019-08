Slovensko po veľkej dráme zdolalo Česko. Prvý raz od roku 2015

Šlo o prípravný zápas.

9. aug 2019 o 19:47 (aktualizované 9. aug 2019 o 20:14) SITA, TASR

Prípravný zápas pred ME vo volejbale 2019

Česko - Slovensko 2:3 (-22, 18, 23, -23, -20) Česko: Janouch 3, D. Džavoronok 13, Zajíček 7, Hadrava 19, Galabov 7, Patočka 5, liberá Moník a Kunc (Finger 11, P. Bartoš 2, A. Bartoš 6, Sobotka 3, Zmrhal 7, Pražák 1). Tréner: M. Nekola. Slovensko: Krajčovič 16, Zaťko 1, Paták 7, Ondrovič 5, Michalovič 16, Kriško 18, liberá Kubš a Ihnát (Gavenda 11, P. Porubský 2, Lux 6, Firkaľ 7, J. Kováč 1, Mačuha 0). Tréner: A. Kravárik. Hralo sa 115 minút

JABLONEC. Slovenskí volejbalisti zdolali v piatkovom prípravnom stretnutí v českom Jablonci domácich Čechov 3:2.

Pre Slovákov to je prvé víťazstvo nad západnými susedmi od septembra 2015, keď ich zdolali 3:1 v príprave v Liberci.

Odveta je na programe v sobotu o 17.00 h tiež v Jablonci.

Hlasy po stretnutí

Andrej Kravárik, tréner SR: "Víťazstvo 3:2 v prvom prípravnom zápase teší. Z našej strany sa objavilo po taktickej stránke niekoľko chýb, ktoré by sme nemali robiť, aj keď sme po ťažkej príprave. Na druhej strane, o to je víťazstvo cennejšie. V mnohých veciach sme sa už posunuli ďalej. Základná zostava odohrala prvé tri sety, postupne sa zapojili takmer všetci hráči. Teší ma, že sme si poradili aj s ťažkým podaním súpera. Česi boli lepší v zvládnutí ťažkých situácií, vďaka tomu vyhrali tretí set, v ktorom sme inak v herných činnostiach dominovali. Vo všeobecnosti som spokojný, najmä s nasadením, to isté očakávam aj v druhom zápase."

Tomáš Kriško, smečiar a kapitán SR: "Som rád, že sme vyhrali v prvom prípravnom stretnutí pred Európou. Po taktickej a technickej stránke sme zatiaľ veľa nenatrénovali, takže triumf teší o to viac a nad bratmi Čechmi dvojnásobne. Zahrali si takmer všetci. Ukázalo sa, kde ešte máme slabiny a na čom treba pracovať, ale môžeme to hodnotiť pozitívne. Chlapci nič neodflákli, snažili sa a aj vďaka tomu sme dosiahli takýto výsledok."

Šimon Krajčovič, blokár SR: "Sme po ťažkej fyzickej príprave a herne to vyzeralo celkom slušne, aj keď, samozrejme, sú tam ešte nedostatky. Dúfam, že sa ďalej budeme zlepšovať. Je dobré, že sme si zahrali všetci. Celkovo to hodnotíme pozitívne."