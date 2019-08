Halepová vypadla v Toronte s kvalifikantkou, duel skrečovala

Wimbledonskú šampiónku trápi achilová päta.

10. aug 2019 o 10:58 SITA

TORONTO. Účinkovanie Simony Halepovej na turnaji WTA Rogers Cup v kanadskom Toronte sa skončilo predčasne už vo štvrťfinále. Štvrtú nasadenú hráčku singlového pavúka pribrzdilo zranenie, pre ktoré nedohrala piatkový súboj proti Češke Marii Bouzkovej.

"Cítila som problémy s achilovkou už od úvodného duelu v Toronte. Dnes som to pociťovala ešte viac, preto som sa rozhodla duel skrečovať. V ďalšom kole by už čakala Serena Williamsová a to nie je nič ľahké," vysvetlila 27-ročná Rumunka, aktuálna wimbledonská šampiónka.

Bouzkovej vyšiel vstup do stretnutia, viedla 4:0, ale ďalšie štyri gemy patrili súperke. Záver úvodného dejstva patrili českej kvalifikantke, ktorá vyhrala 6:4 a získala už jedenásty set za sebou v šiestich doterajších zápasoch.

"Samozrejme, že som sklamaná, že Simona musela dnes odstúpiť. Mali sme dosť dlhé výmeny. Možno sa len bála, aby sa jej to zranenie nezhoršilo. Ako som už povedala na kurte, skutočne som si užívala možnosť hrať proti nej, hoci to bol len jeden set.

Pre mňa je to skvelá skúsenosť a teraz sa už teším na konfrontáciu so Serenou Williamsovou, ktorá bola v mladosti mojím vzorom," uviedla 21-ročná Bouzková, ktorá prvýkrát v kariére zdolala hráčku z top 5 svetového rebríčka.

Pár dní predtým dosiahla v Toronte proti Američanke Sloane Stephensovej svoje prvé víťazstvo nad hráčkou z prvej desiatky.



"Od zápasu k zápasu cítim v mojej hre viac istoty. Vedela som sa brániť a zároveň aj byť agresívna. Myslím si, že dnes som proti Halepovej odohrala môj najlepší set na tomto turnaji. Užívam si každú chvíľu, aj na centrálnom dvorci sa cítim lepšie ako pri premiére na ňom. Aj to mi dosť pomáha," dodala 91. hráčka svetového renkingu.