Serena Williamsová premiérovo zdolala Osakovú. Japonka ju označila za svoju tenisovú mamu

Osaková bude svetovou jednotkou.

10. aug 2019 o 14:11 SITA

BRATISLAVA. S veľkým záujmom očakávaná štvrťfinálová konfrontácia medzi Serenou Williamsovou a Naomi Osakovou na tenisovom Rogers Cupe v Toronte dopadla jednoznačne v prospech skúsenejšej Američanky.

Tridsaťsedemročná Williamsová získala v repríze finále grandslamového US Open 2018 prvýkrát skalp Osakovej, ktorú zdolala vďaka jednému brejku v každom sete 6:3, 6:4.

Smútiť však nemusí ani zdolaná japonská tenistka. Od pondelka sa vráti totiž na post ženskej svetovej jednotky, na ktorom vystrieda Ashleigh Bartyovú.

Williamsovú čaká Bouzková

Bol to už tretí vzájomný súboj, Serena na tlačovej konferencii priznala, že jej skúsenosti z predchádzajúcich pomohli podať v piatok kvalitný výkon.

"Dnes to bol pre mňa lepší zápas. Od nášho duelu v New Yorku, kde Naomi podala skutočne dobrý výkon, sme sa nestretli. Išla som na kurt s cieľom odviesť čo najlepší výkon. Chcela som sa pokúsiť vyhrať set, čo sa mi predtým, keď ma dvakrát zdolala, nepodarilo.

Už som trochu poznala jej hru, vďaka čomu to bolo o kúsok jednoduchšie," vyjadrila sa ôsma nasadená S. Williamsová, ktorú v semifinále čaká česká kvalifikantka Marie Bouzková.

So Serenou prehrať môžem, vraví Osaková

Osaková sa v zápase nedostala ani k jednému brejkbalu. Naopak, súperka ju zasypala 31 víťaznými údermi.

"Úprimne, nemyslím si, že som hrala v zápase ako na hojdačke. Nie som veľmi nahnevaná, podľa mňa som hrala veľmi dobre. Serene som len dala veľa príležitostí pri druhom podaní a ona len urobila to, čo vie. Hrala skvele," poznamenala 21-ročná Japonka.

Zároveň značila S. Williamsovú za svoju tenisovú mamu: "Viem, že to znie trochu zvláštne, ale ak je niekto na svete, s kým by som mohla prehrať, hoci ja nikdy nechcem prehrať, tak je to práve ona. Neprekáža mi to, lebo som sa veľa naučila. Serena veľmi ovplyvnila moju hru, keď som bola malá. Toto je pre mňa veľká skúsenosť."