Stihli odohrať iba štyri gemy. Serena skrečovala finále, Andreescuová má druhý titul

Finále sa skončilo veľmi rýchlo.

11. aug 2019 o 20:34 (aktualizované 11. aug 2019 o 20:46) TASR

TORONTO. Kanadská tenistka Bianca Andreescuová triumfovala na domácom turnaji WTA v Toronte.

Jej finálová súperka Serena Williamsová skrečovala duel už v prvom sete za stavu 1:3 zo svojho pohľadu pre bolesti chrbta.

"Je mi to ľúto, ale dnes sa to nedalo. Skúsila som to, ale nešlo to," ospravedlňovala sa 37-ročná Williamsová divákom.

Devätnásťročná Andreescuová získala svoj druhý titul na okruhu WTA.

WTA Toronto - finále

Bianca Andreescuová (Kan.) - Serena Williamsová (8-USA) 3:1 - skreč