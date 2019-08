Fanúšikovia nechcú Neymara v Paríži. Zmizni, odkazujú mu

12. aug 2019 o 11:15 SITA

PARÍŽ. Fanúšikovia parížskeho futbalového klubu Saint-Germain dali v nedeľu jasne najavo, že si želajú odchod brazílskeho útočníka Neymara.

Svoj názor prezentovali rôznymi pokrikmi aj nápismi na tribúnach počas ligového triumfu svojich miláčikov nad Nimes 3:0. Za všetky možno spomenúť jeden výstižný transparent s nápisom: "Neymar, zmizni!"

Hviezdny Brazílčan chýbal v zostave trénera Thomasa Tuchela, keďže už dlhšie je v hre jeho odchod do iného mužstva. Najčastejšie sa spomína jeho návrat do katalánskeho FC Barcelona, ale objavili sa už aj hlasy, ktoré hovoria o jeho možnom odchode do Realu Madrid. Kde napokon zakotví, ukážu možno už najbližšie dni.

Neymar sa pred aktuálnou sezónou zapojil do prípravy PSG o niečo neskôr ako jeho spoluhráči, ako dôvod uviedol liečbu zranení. Brazílčan po prestupe do Paríža v lete 2017 za rekordných 222 miliónov eur nenaplnil očakávania.

Strelil síce 51 gólov v 58 zápasoch a mužstvo priviedol k dvom francúzskym titulom, ale na medzinárodnej scéne sa mu nepodarilo splniť hlavný cieľ - získať triumf v Lige majstrov.