Majiteľovi MŠK Žilina sa nepozdávajú vysoké výdavky zväzu, SFZ sa bráni

Antošík kritizoval najmä nariadenie o zákaze používania umelého trávnika.

12. aug 2019 o 14:04 SITA

BRATISLAVA. Predstaviteľov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) nemilo prekvapili kritické vyjadrenia majiteľa fortunaligového klubu MŠK Žilina Jozefa Antošíka na adresu strešnej futbalovej organizácie.

Antošík sa v denníku Nový Čas dotkol viacerých tém, napríklad nariadenia zákazu používania umelého trávnika v súťažných zápasoch alebo "nadmerného" používania financií za kalendárny rok.

Zväz zakázal umelé trávniky

MŠK Žilina hráva svoje domáce zápasy na umelom trávniku Štadióna pod Dubňom.

Na aprílovom zasadnutí však výkonný výbor SFZ prijal rozhodnutie o zákaze umelých trávnikov v zápasoch dvoch najvyšších súťaží dospelých v rámci Smernice o infraštruktúre štadiónov 2022. Na otázku, aký to bude mať dopad pre MŠK Žilina, Antošík pre Nový Čas povedal:

"Zbúra nám to celú koncepciu. Argumentácia zdraviu škodlivého vplyvu umelého povrchu je výsledok servilného postoja lekárskej komisie SFZ. Ak by tak bolo, potom v prvom rade zakážme deťom hrať a trénovať na umelých povrchoch. Je to výsledok nekvalifikovanosti vedenia SFZ a ÚLK."

SFZ argumentuje aktuálnou situáciou z viacerých európskych krajín, kde je trendom využívanie hybridných trávnikov. Navyše, z prieskumu Únie futbalových profesionálov vyplýva, že dve tretiny hráčov, ktorí sa prieskumu zúčastnili, hlasovali za absolútny zákaz umelých trávnikov v súťažných dueloch.

Dokonca na základe podnetu zo strany žilinského klubu posunul toto nariadenie o dve sezóny neskôr, teda až pre ročník 2022/2023.

Antošík: Naše výsledky s mládežou zrejme nevoňajú vedeniu

Antošík ďalej uviedol, že po spomenutých nariadeniach budú musieť v klube pod Dubňom zvýšiť rozpočet, aby udržali úroveň ich mládeže. "Naše výsledky s mládežou zrejme nevoňajú vedeniu SFZ," dodal.

SFZ pripomína, že v súčasnosti je finančný príspevok pre futbalové akadémie pri profesionálnych kluboch 105-tisíc eur ročne. Dokonca z výnosov za postup na ME 2016 mal klub MŠK Žilina získať sumu 200-tisíc eur.

"Množstvo reprezentantov, súčasní tréneri áčka a 21-tky ako aj technický riaditeľ SFZ pôsobili v tomto klube, a tak vyznieva obvinenie z 'nevoňania výsledkov' absurdne," bráni sa v oficiálnom vyhlásení SFZ.

Zväz chce o problémoch diskutovať

Antošík na adresu SFZ tiež povedal, že na svoju činnosť minie za kalendárny rok toľko peňazí, ktoré by stačili na financovanie siedmich klubov v najvyššej súťaži. SFZ však kontruje, že na administratívnu využije ročne približne 3,25 milióna eur.

"Je to pravdepodobne menej ako rozpočet MŠK Žilina," reaguje strešná futbalová organizácia.

Zástupcovia zväzu ďalej uviedli, že si vážia a vždy si vážili prácu MŠK Žilina s mládežou a veria, že o akomkoľvek probléme v slovenskom futbale vedia diskutovať.

"Považujeme to za podstatne zmysluplnejšie ako démonizovanie údajných 'triednych resp. úhlavných nepriateľov' v médiách," uvádza sa v závere oficiálneho vyhlásenia SFZ.