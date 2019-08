Feneš: Do NHL hľadajú komplexných hráčov. Máme ich aj na Slovensku

Mladým Slovákom pomáha aj mentálny kouč.

12. aug 2019 o 21:10 Juraj Berzedi

Ivan Feneš je trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov.(Zdroj: TASR)

Keď sa narodili, slovenská hokejová reprezentácia dosiahla svoj najväčší úspech. Titul majstrov sveta. Hráči s ročníkom narodenia 2002 dokázali na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup v Piešťanoch odohrať vyrovnané partie aj s najsilnejšími súpermi. „Zápasy ukázali, že sme konkurencieschopní svetovej špičke,“ tvrdí tréner slovenskej reprezentácie do 18 rokov IVAN FENEŠ.

Na turnaji v Piešťanoch ste prehrali o gól so Švédskom, USA a Ruskom, pričom s poslednými dvoma súpermi až po predĺžení. V súboji o siedme miesto ste zvíťazili nad Švajčiarskom. V kategórii do 18 rokov nedosiahlo Slovensko také výsledky už veľmi dlho. Vďaka čomu to váš tím dokázal?

Hlavným cieľom bolo chlapcov spoznať. Pred turnajom sme mali výcvikový tábor. Pripravovali sme sa dva a pol týždňa, nechceli sme nič podceniť. Vedeli sme, že ostatné tímy budú pred turnajom dlhodobo na ľade. Aj preto chlapci odohrali medzi sebou päť zápasov. Potom sme vybrali päť najlepších formácií, ktoré odohrali prípravné zápasy proti slovenskej sedemnástke a proti Kanade. Mohli sme zautomatizovať systém či herné návyky.

Čo sú najväčšie prednosti tohto ročníka?

Sú výborný kolektív. Nikto sa nehral na žiadnu hviezdu, hoci už pár chlapcov bolo na majstrovstvách sveta. Práve oni mužstvo ťahali srdcom a kolektívnym výkonom na ľade.

Predpokladali ste pred turnajom, že môžete odohrať vyrovnané zápasy proti najlepším tímom ako Švédsko, USA či Rusko?

Tento turnaj som už párkrát absolvoval z pozície asistenta. Vedel som, čo nás čaká. S trénermi sme doňho šli s malou dušičkou. Kolegov som upozorňoval, že radšej to raz zažiť ako stokrát o tom počuť. Celý realizačný tím i hráči k turnaju pristúpili zodpovedne a podarili sa nám kvalitné výsledky.

Hrali na turnaji najsilnejšie výbery týchto krajín?

Na 90 percent tam bolo to najlepšie, čo je momentálne v tejto kategórii k dispozícii. Kanaďania i Rusi tu mali najsilnejšie výbery. Možno Američania nechali jeden tím ešte doma. Ani my sme neboli v najlepšej zostave. Hráči ako Samuel Krajč, Adrián Zubák alebo Rayen Petrovický by boli v základnej zostave.

Osemnástka tento rok vypadla z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. O návrat sa pokúsi na turnaji 1A divízie, ktorý bude v apríli na Slovensku. Koľko hráčov z tímu na Hlinka Gretzky cupe prichádza do úvahy aj pre majstrovstvá sveta ?

Najvýraznejšie pracujeme s ročníkom narodenia 2002. Tam sa rádovo bavíme o päťdesiatke hráčov. Do apríla však nemáme toľko akcií, aby sme ich mohli všetkých rotovať. Musíme urobiť základ tímu, ktorý budeme dopĺňať novými hráčmi. V projekte osemnástky bude na to priestor. Stiahli sme aj mladších hráčov, aby sme ukázali verejnosti a svetu, že máme šikovné talenty. Na Hlinka Gretzky cupe sme postavili najmladší tím v histórii.

V posledných rokoch sa hovorí, že Slovákom chýbajú kreatívni hokejisti. Vidíte takých vo vašom tíme?