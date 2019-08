Slovan nastúpi proti Dudalku bez Mohu, Kozák chce vidieť aktivitu

Zápas odohrajú na pôde Shamrocku Rovers, keďže ich stánok v Oriel Parku nespĺňa kritériá.

12. aug 2019 o 21:03 TASR

DUBLIN. Futbalistov Slovana Bratislava privítalo v pondelok v Írsku typické ostrovné počasie. Studený vietor sprevádzaný dažďom však dobrú náladu v tíme nijako nepokazil.

Hráči Slovana sú odhodlaní v utorkovej odvete 3. predkola Európskej ligy na štadióne Tallaght v Dubline potvrdiť postup do play off.

Pozorne v obrane, aktívne vpred

Trénera Jána Kozáka však trápi zdravotný stav niektorých opôr, do zápasu nebude môcť poslať stredopoliara Mohu. Pripravený však bude Andraž Šporar a kouč Slovana verí, že aj Dávid Holman. Prvý duel vyhral Slovan doma 1:0.

Slovanisti si v pondelok večer obzreli štadión a ešte pred tréningom si vyskúšali aj trávnik. "Ihrisko je vo výbornom stave, nechýba nám nič k tomu, aby sme hrali dobrý futbal," skonštatoval obranca Jurij Medveděv.

Fanúšikovia Slovana sú pred odvetou optimisti, nádej im vlieva šnúra piatich zápasov bez inkasovaného gólu. V utorok chce Slovan túto bilanciu rozšíriť.

"Musíme hrať vzadu pozorne. To bude kľúčové. Ale verím, že sa nám podarí streliť nejaký gól," dodal Medveděv, no tréner Kozák reagoval: "Nesmieme hrať úplne defenzívne, to by nebolo dobre. Pevná defenzíva áno, ale musíme byť aktívni aj smerom dopredu. To je cesta."

Okrem počasia sa hráči musia pripraviť aj na odlišnú atmosféru. Slovan v prvom zápase fanúšikovia doslova dotlačili ku gólu, teraz budú mať túto výhodu hráči Dundalku.

A to aj napriek tomu, že zápas odohrajú na pôde svojho rivala Shamrocku Rovers, keďže ich stánok v Oriel Parku nespĺňa kritériá UEFA.

"Ja sa na to teším, hrá sa úplne iný futbal v takejto atmosfére. Ale budeme hrať tak, ako v druhom polčase úvodného zápasu, nemám strach," poznamenal Medveděv.

Moha má žalúdočné problémy

Kormidelník Slovana má o základnej zostave jasno, jeho rozhodnutie môže naštrbiť len boľavé lýtko Holmana.

Maďarský reprezentant však pred odletom do Dublinu potvrdil, že sa cíti dobre a je presvedčený, že nastúpi. Na palubu lietadla však nenastúpil Moha.

"Moha mal v uplynulých dvoch-troch dňoch žalúdočné problémy, včera sa to ešte zhoršilo. Lekári mu naordinovali pokoj a keďže nevieme, či to nie je infekčné, radšej sme ho nechali doma," prezradil Kozák a pokračoval: "O zostave mám asi na 70 percent jasno. Máme nejaké zdravotné problémy, takže uvidíme po tréningu a zajtra počas dňa."

Bez zmeny systému

Ak by predsa len Holmanovi nedovolilo zranenie nastúpiť, Kozák na jeho post postaví náhradníka. Rozostavenie meniť nebude.

"Nechceme meniť systém. Zlepšujeme sa každým zápasom, máme široký káder," uviedol dočasný šéf lavičky Bratislavčanov, ktorý si však výsledkami pýta dlhodobé angažmán.

Svoju situáciu veľmi komentovať nechcel. "Zopakujem to, čo som už povedal. Ja urobím maximum pre to, aby sme uspeli. Nie je to o mne, je to o Slovane, slovenskom futbale. Musíme uspieť a čo bude potom, to sa uvidí."